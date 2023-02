Toulon a lavé l'affront du match aller face à Montpellier en s'imposant (18-20) au GGL Stadium. Portés par deux essais de Waisea et Jiuta Wainiqolo, les Varois confirment leur victoire à domicile face à Pau et passeront la trêve sereinement.

Une dernière faute au sol. Un dernier ballon à dégager en touche. Et le RCT peut exulter. En plein week-end international, Tournoi des VI Nations oblige, Montpelliérains et Toulonnais ne nous ont pourtant pas offert un match de ce standing. Mais l'essentiel est là pour Toulon qui dépasse son adversaire du jour au classement comme il le dépasse au tableau d'affichage ce soir, d'une courte tête.

Dès le coup d'envoi, Toulon tient à prouver qu'il se déplace dans l'Hérault en conquérant. Champion de France en titre, Montpellier n'est pas pour autant une valeur sûre à la maison. Les hommes du duo Azéma-Mignoni le savent, alors ils souhaitent entamer fort ce match. Passé une première frayeur avec une belle percée du capitaine d'un soir, Anthony Bouthier, ce sont les Varois qui ouvrent le score (10e, 0-3).

Progressivement, Montpellier remet la main sur le ballon et reprend confiance en remportant les duels et avec une bonne pression sur leurs adversaires. Les coéquipiers d'Enzo Forletta égalisent par une pénalité de Louis Carbonel (18e, 3-3) avant de prendre l'avantage. Après avoir usé ses avants près des lignes, Cobus Reinach tente de faire parler ses trois-quarts. Sans succès, il revient vers ses gros. Mercer est proche d'aplatir. C'est finalement Paenga-Amosa qui marque le premier essai du match (33e, 8-3).

Toulon s'impose à Montpellier et prend sa revanche du match aller !



Montpellier tire en premier

Alors qu'ils semblent avoir pris l'ascendant, les Montpelliérains se relâchent et encaissent un essai quasi-immédiat, signé Waisea (38e, 8-10).

Au retour des vestiaires, c'est le même scénario qui se produit. Après avoir fourni un gros effort, Montpellier reprend les devants grâce à un essai de George Bridge (47e, 15-10). Mais un relâchement coupable et une touche défaillante permettent aux visiteurs de rester dans le match. Là où Montpellier doit tuer le match, il se retrouve sans idées, enchaînant les coups de pied dans la boîte pour inverser la pression. Coups de pied dont raffolent également les Azuréens. Entre deux coups de pied, les trois-quarts toulonnais tentent de faire parler leur vitesse. Wainiqolo, Waisea et Kolbe ont du feu dans les jambes. Et à l'heure, suite à un gros travail de sape de ses avants, c'est l'ancien septiste qui inscrit son dixième personnel de la saison (60e, 15-17).

Toulon en conquête

Dès lors, Toulon a le goût de la victoire en bouche. Sérieux et appliqués sur cette fin de match, les coéquipiers de Sergio Parisse assurent. Ils concèdent une pénalité, convertie par Bouthier (65e, 18-17) mais ne paniquent pas, maintenant sûrs de leurs forces. Si la phrase n'avait pas été prononcée des centaines de fois, on pourrait même dire qu'ils réalisent le match parfait à l'extérieur, notamment adossés derrière une bonne conquête. À dix minutes de la fin, c'est d'ailleurs sur une mêlée que West donne l'avantage définitif aux siens (69e, 18-20). Comme Lyon et Perpignan cet après-midi, Toulon s'impose à l'extérieur et revient à deux petits points du Top 6.