Appliqués et efficaces, les Lyonnais sont parvenus à décrocher une victoire au stade Marcel Deflandre (16-20), face à une équipe rochelaise trop peu réaliste. Le LOU réalise une bonne opération en passant devant son adversaire du jour, grimpant à la 3ème place.

Le LOU a tenu bon et a remporté une victoire de prestige ce samedi sur la pelouse de La Rochelle. Le champion d’Europe en titre a pourtant dominé une grande partie de la rencontre, mais a dû céder face à un Lyon qui a marqué sur presque toutes ses offensives. Lyon est toujours invaincu en 2023, alors que La Rochelle vient de perdre un deuxième match consécutif contre un adversaire direct.

Lyon très réaliste

La rencontre ne pouvait pas mieux débuter que par un essai de Jean-Marc Doussain, survenu dès la troisième minute de jeu. Après un dégagement au pied de Pierre Boudehent, les Lyonnais profitaient de la désorganisation de la défense pour relancer à la main. Nakaitaci, Veredamu, Sobela, tous trouvaient un coéquipier au soutien lorsqu’ils étaient repris. Et c’est le demi de mêlée qui venait conclure derrière la ligne pour ouvrir le score (0-7, 3ème).

Après une pénalité de Berdeu, le LOU ralentissait le rythme, et se montrait intraitable en défense pour repousser les assauts rochelais. Ils ont concédé bien concédé de nombreuses pénalités, mais les Maritimes préféraient aller chercher les penaltouches. Un choix ambitieux, mais qui ne payait jamais au tableau d’affichage, d’autant plus qu’Antoine Hastoy, revenu du stage à Capbreton avec l’équipe de France, était en réussite au pied quand il prenait les 3 points (15ème, 26ème).

Les Lyonnais n'ont pas eu besoin d’autant d’occasions pour conclure. Si la mêlée obtenue dans les 22 adverses après un contre de 60 mètres ne donnait rien (21ème), ce n’était que partie remise. À la suite d’une touche, Berdeu jouait au pied au-dessus de la défense pour Tuisova, qui après avoir mis à terre Popelin, envoyait Toby Arnold à l’essai en coin (6-15, 31ème). Le break était fait.

Les Rochelais poussent et se font piéger

Très loin d’abandonner, La Rochelle revenait avec de meilleures intentions. L’entrée de Will Skelton donnait un coup de fouet au pack d’avants. Et après plusieurs sessions de pick and go, le pilier Joel Sclavi, qui a prolongé son contrat cette semaine, marquait l’essai attendu par tout Marcel Deflandre (13-15, 57ème). Dans l’élan, Hastoy ajoutait 3 points sur une pénalité, à bon escient, et les Maritimes prenaient l’avantage pour la première fois du match (16-15, 68ème).

Mais Lyon gardait le contrôle du match. Et après une pénalité sans frais, Tuisova venait crucifier le Stade Rochelais. À tout l’inverse du premier essai, le trois-quarts centre recevait le ballon en bout de ligne, faisait les extérieurs avant d’inscrire un essai de plus de 50 mètres, résistant aux deux seuls arrières adverses qui ont pu le rattraper (16-20, 68ème).

Dans une fin de match étouffante, les Lyonnais ont défendu arc-boutés dans leurs 22 mètres pour garder leur avantage. Les locaux ont franchi la ligne, sans parvenir à emmener le ballon avec eux. Et en manque d’inspiration offensive, ils n’ont su inscrire l’essai tant désiré.

Avec cette victoire sur la pelouse du champion d’Europe, le LOU réalise le gros coup de cette 17ème journée de Top 14. Les hommes de Xavier Garbajosa laissent un point de bonus défensif à un adversaire direct, mais grimpent surtout sur le podium, devant La Rochelle, à deux points du Stade Français qui joue demain.