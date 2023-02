PRO D2 - L'arrière Biterrois revient sur le devant de la scène. Auteur de prestations remarquées depuis de nombreuses semaines, Charly Malié se distingue avec Béziers, à l'image d'un club qui s'est sorti des profondeurs du classement dernièrement. Jusqu'à croire à la lutte pour la qualification ?

C'était votre premier essai de la saison face au SAXV, un signe de votre montée en puissance ?

Comme je l'ai souvent dit, l'année dernière n'était pas le rendu que je souhaitais quand je suis revenu au club. J'ai su me remettre en question, donc ça me sourit et je savoure. Mais je n'oublie pas où je suis passé, donc la joie demeure modérée.



Qu'est qui a changé depuis votre arrivée au club la saison passée ?

Le rugby, c'est 70 % dans la tête et le reste ailleurs. Je n'étais pas très bien et je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Depuis la reprise estivale, j'ai travaillé avec des bons et mauvais moments. Actuellement, je retrouve une deuxième jeunesse et comme j'ai pu entendre, le vieux que je suis n'est pas venu en pré-retraite à Béziers et j'espère donner ma meilleure image ici jusqu'à la fin.

A lire aussi : Pro D2 - Face à Soyaux Angoulême, Béziers s'impose et poursuit sa remontée vers le Top 6



Vous avez été touché par ces critiques ?

Honnêtement certaines choses font mal, je ne l'oublie pas. On vous dira que j'ai un caractère à la con mais le fait de revenir dans ce club m'oblige à défendre ce maillot jusqu'au bout. C'est la sortie dont j'ai rêvé et je compte aller au bout.



Les résultats actuels ont changé la donne à Béziers ?

Peut-être qu'en début de saison, la rencontre face à Soyaux-Angoulême, on l'aurait perdu. On a pris notre lot de tarte dans la figure. On se devait de se relever, les joueurs comme le staff. La solidarité n'est pas vaine entre nous et cela se voit.

Ces détails qui basculent en votre faveur, les signes d'une maturité aussi ?

Honnêtement, depuis qu'on a gagné à Aix la semaine dernière, je savais que prolonger la bonne série allait être le plus difficile. On a rencontré une équipe qui avait tout à gagner chez nous. Et on a cravaché comme des fous pour la vaincre, donc chapeau à eux. Certes ce n'était pas spectaculaire, mais la gestion du match fait que nous avions pris les bonnes décisions.



Offensivement, l'équipe performe depuis plusieurs semaines, vous vous y retrouvez ?

C'est le rugby que j'aime, celui où tu prends des risques. On montre nos ambitions alors qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions certainement plus frileux. La confiance a augmenté c'est sûr, et la voie tracée est la bonne avec les joueurs pour le pratiquer.



46 points en 19 journées, comptablement la qualification se rapproche ?

Nous sommes à la meilleure place. Peut-être à celle d'outsider, de l'équipe qu'on regarde dans le rétroviseur sans s'inquiéter. Après, nous n'avons l'équipe pour se projeter sur 3 ou 4 matchs. Et si à la fin de la saison il y a une belle surprise, tout le monde en sera heureux.



Un déplacement à Colomiers qui s'annonce, un parfum de phases finales ?

La compétition est ouverte. Aix s'impose largement à Mont-de-Marsan, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On voyagera avec nos forces, pour tout donner sachant que le moindre point aujourd'hui est important.