6 NATIONS 2023 - La Nazionale a dernièrement développé un jeu offensif de qualité, qui lui a notamment permis de venir à bout de l’Australie, en novembre. Méfiance, donc, pour les Bleus.



"Avant, nous étions juste une équipe rude, agressive et essentiellement portée sur le combat d’avants. Aujourd’hui, l’équipe d’Italie produit un jeu complet, dynamique et compte quelques facteurs X importants, à commencer par Ange Capuozzo." Le message de Sergio Parisse, dans Midi Olympique ce vendredi, est à prendre comme un avertissement : la Nazionale peut aujourd’hui mettre à mal n’importe quelle défense au monde.

La compo des Bleus pour démarrer le Tournoi des 6 Nations 2023 en Italie !#XVdeFrance #SixNations pic.twitter.com/wrxNWiDQpX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2023

En novembre, opposée aux Samoa (49-17), à l’Australie (28-27) et à l’Afrique du Sud (21-63), elle avait tourné à près de quatre essais et 33 points par rencontre. Les Italiens ne peuvent plus être réduits à leur paquet d’avants et à leur vaine bravoure : "On se sent très bien, confiait ce mercredi Tommaso Allan, numéro 10 transalpin pour l'ouverture du Tournoi, en l'absence de Paolo Garbisi. Il y a de l’excitation et aussi de la confiance dans notre camp. L’équipe sort d’une bonne année avec des résultats qui prouvent sa progression. On est plus sûrs de nous, de notre état d’esprit, de notre défense et de notre jeu offensif, tout particulièrement. Dans le jeu, on a montré de jolies choses. On sait qu’on peut battre toutes les équipes désormais. Il faut le montrer dimanche maintenant." Dix ans après le dernier succès italien face à la France… "J’espère que l’attente va s’arrêter là", souffle l’actuel ouvreur des Harlequins.

"On a emprunté une ou deux choses aux Français"

Dans leur antre du stadio olimpico, le futur Perpignanais et les siens chercheront à déployer toutes leurs armes offensives pour surprendre la bande à Dupont. Ironie de l'histoire, leur plan de jeu prend, en partie, sa source de ce côté-ci des Alpes : "Ah bon ? Je ne suis pas au courant du fait que l'on se soit inspiré de la France", sourit Tommaso Allan. Kieran Crowley, son sélectionneur, le reconnaît : "L’important, c’est de trouver la façon de faire jouer son équipe le mieux possible, en fonction de ses qualités et de ses forces. On a emprunté une ou deux choses aux Français, peut-être, mais on garde notre identité de jeu et on espère encore la développer."

Auteur de lancements bien léchés et efficaces en novembre, son collectif peut s’appuyer sur des individualités capables de gagner des duels : Ange Capuozzo, évidemment, mais aussi l’ailier Pierre Bruno ou encore le dynamique demi de mêlée Stephen Varney seront à surveiller de près. Le XV de France est prévenu.