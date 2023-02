Ce samedi, le Tournoi des 6 Nations 2023 va s'ouvrir avec le match entre le pays de Galles et l'Irlande. Ces Irlandais qui débutent la compétion dans la peau des grands favoris pour succéder aux Bleus. La rédaction de Rugbyrama partage ses pronos pour cette édition, les voici en intégralité !

Yanis

Tout est une histoire de calendrier. En recevant la France et l’Angleterre, l’Irlande part favorite pour ce Tournoi, où les Bleus comptent plusieurs absents importants au sein de leur effectif. Malgré tout, les coéquipiers d’Antoine Dupont termineront deuxième, une courte tête devant l’Angleterre. Pour les autres nations, si l’Italie ne fera pas d’exploit, l’Écosse profitera de la réception du pays de Galles pour prendre la quatrième place.

Mon classement :

Irlande

France

Angleterre

Ecosse

pays de Galles

Italie

Vincent

Nous le souhaitons de tout coeur, mais j’ai bien peur que ce Tournoi des 6 Nations 2023 ne finisse dans les filets de l’Irlande. Les joueurs d’Andy Farrell ont l’avantage de recevoir la France et l’Angleterre et ne se priveront pas de signer le grand chelem. Les Bleus termineront juste derrière après avoir abandonné leur couronne lors de la deuxième journée à Dublin. Les protégés de Galthié parviendront tout de même à faire tomber les Anglais à Twickenham ! Ce XV de la Rose qui fermera le podium. Attention grosse côte : je mise sur une édition sans cuillère de bois puisqu’Ange Capuozzo et ses partenaires sauveront l’honneur lors de la quatrième journée face aux Gallois. Bref, cela devrait être un magnifique Tournoi, mais il faut d’ores et déjà se préparer à voir les géants verts ramener la coupe à la maison…

Mon classement :

Irlande

France

Angleterre

Écosse

pays de Galles

Italie

Les Anglais pourront compter sur Owen Farrell durant ce Tournoi. PA Images / Icon Sport

Clément

Le phénix va renaître de ses cendres. Sous les ordres de Warren Gatland, le pays de Galles lavera l’affront d’une année 2022 famélique. Avec plusieurs retours de marques (Tipuric, Alun Wyn Jones, Biggar…), le XV du Poireau sera l’épouvantail de ce Tournoi des 6 Nations et jouera des tours à l’Irlande dès l’entame de la compétition. La France se classera troisième en raison de ses deux déplacements terribles en Angleterre et en Irlande en plus des blessures. Mais l’objectif est ailleurs pour les Bleus qui pourraient utiliser ce Tournoi comme une série de tests en vue du Mondial. L’Irlande sera un peu courte pour le titre alors que l’Angleterre ne pourra pas utiliser son équipe-type.

Mon classement :

pays de Galles

Irlande

France

Angleterre

Ecosse

Italie

Quentin

Comment la meilleure nation mondiale, du moins la plus régulière et la numéro 1 au classement World Rugby, qui plafonne depuis maintenant cinq ans, ne peut avoir qu'un seul grand chelem à son actif ? Comme chez les Bleus, la génération irlandaise est bel et bien dorée, mais a peut-être plus de maturité que la bande à Dupont. C'est pourquoi elle a de grandes chances d'être sacrée à l'issue du Tournoi. Du reste, l'Italie a beau connaître du mieux ces derniers mois, mais l'arrivée de Warren Gatland devrait redresser le pays de Galles. De même, le XV de la Rose pourrait bénéficier comme souvent de l'effet "nouveau sélectionneur".

Mon classement :

Irlande

France

Angleterre

Ecosse

pays de Galles

Italie

Les Italiens ont une belle carte à joueur durant ce Tournoi. SUSA / Icon Sport

Ghyslain

Rien n'arrête les Bleus, qui malgré deux déplacements ô combien difficiles devraient réaliser l'exploit de faire un deuxième grand Chelem de suite, avec l'objectif de marquer psychologiquement la planète rugby en vue de la Coupe du monde. Côté italien, on pourrait bien créer la surprise en ne décrochant pas une sixième place au dépens du pays de Galles qui connaît un passage à vide. Si l'Irlande devrait surclasser l'Angleterre dans la bataille pour la deuxième place, l'Écosse bénéficiera de ses trois réceptions pour s'emparer de la quatrième place.

Mon classement :

France

Irlande

Angleterre

Écosse

Italie

pays de galles



Baptiste

L'Irlande et la France sont assurément les deux meilleures nations du monde aujourd'hui, mais le XV du Trèfle aura l'avantage du terrain face aux Bleus. Ils triompheront avec le Grand Chelem, quand les Bleus mettront un point d'honneur à s'imposer à Twickenham (seule destination ou Fabien Galthié ne s'est jamais imposé en tant que sélectionneur). Derrière ces 3 nations, un second peloton semble détaché. L'Écosse devrait s'imposer à domicile contre le Pays de Galles et l'Italie. De même pour l'Italie qui recevra le Pays de Galles. Néanmoins, je vois les Gallois éviter la cuillère de bois lors de leur réception des Anglais. La dernière place devrait se décider aux bonus.

Mon classement :

Irlande

France

Angleterre

Ecosse

pays de galles

Italie



Paul

Qui a dit que la rose était fanée ? Les Anglais ne termineront en tout cas pas fanny, loin s'en faut, et à quelques mois de la Coupe du monde vont faire un retour triomphant en remportant ce Tournoi des 6 Nations 2023. Guidés par le talent de Smith et Farrell, et un plan de jeu plus cohérent promulgué par le nouveau sélectionneur Steve Borthwick, nos meilleurs ennemis vont de nouveau faire peur au meilleur des moments. Pour les Bleus, malgré une victoire en Irlande, ce rappel à l'ordre est à prendre au sérieux avant leur objectif ultime : devenir champions du monde le 28 octobre prochain.

Mon classement :

Angleterre

Irlande

France

Ecosse

Italie

pays de galles

Raphaël

L’équipe de Fabien Galthié a deux déplacements très périlleux cette année en Irlande, contre la première nation mondiale, et à Twickenham, face à un adversaire qui ne lui réussit pas à l’extérieur. Avec deux défaites juste avant la Coupe du monde, la France éviterait un accès de confiance qui pourrait lui être fatal pour soulever le titre suprême. A noter également une première réussie pour Steve Borthwick à la tête du XV de la Rose et la victoire de l’Italie à domicile face aux Gallois pour grimper d’une place dans la hiérarchie.

Mon classement :