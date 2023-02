Après avoir déjà battu le record du nombre de victoires d'affilée du rugby français, les Bleus peuvent également viser celui mondial, codétenu par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande (dix-huit succès de rang). Pour cela, il faudra remporter les cinq rendez-vous du Tournoi des 6 Nations...

En 2022, une année finie sur la note symbolique de dix sur dix (autant de victoires que de rendez-vous), l'équipe de France actuelle s'est déjà emparée d'un record ô combien marquant. En effet, les Bleus - qui n'ont plus perdu depuis l'été 2021 et le troisième test de la tournée en Australie - restent sur treize succès de rang (série en cours), ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby français. C'est dire à quel point la bande du capitaine Antoine Dupont a déjà laissé sa trace dans le grand roman du XV de France. Pour autant, elle n'entend pas en demeurer là et le Tournoi des 6 Nations 2023, qui s'ouvre dimanche en Italie pour les hommes de Fabien Galthié, est l'occasion de frapper encore très fort en termes de statistiques.

Ainsi, ils ont tout simplement l'opportunité de viser le record mondial de succès d'affilée. Celui-ci est pour l'heure codétenu par la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Entre août 2015 et novembre 2016, les All Blacks avaient effacé des tablettes deux autres séries néo-zélandaises (datant de 2013-2014 et de 1965-1969), ainsi qu'une de l'Afrique du Sud (1997-1998), qui s'étaient arrêtés à dix-sept victoires de rang. Les coéquipiers de Kieran Read avaient porté le record à dix-huit avant de céder face à l'Irlande, à Chicago. L'année suivante, ce sont ces mêmes Irlandais qui avaient mis un terme à l'incroyable série du XV de la Rose guidé par Eddie Jones. Les choses sont donc claires : si les Bleus remportent leurs cinq rendez-vous du Tournoi, ils égaleront les performances mythiques évoquées ci-dessus.

Les Bleus défieront le pays de Galles lors de la cinquième journée, pour peut-être, un deuxième grand chelem consécutif. Icon Sport

Le rare exploit du doublé de grands chelems

S'ils y parvenaient, même chacun comprendra que la tâche s'annonce périlleuse (avec notamment des déplacements en Irlande et en Angleterre), ils pourraient battre le record absolu lors des matchs de préparation à la Coupe du monde. "L'objectif est de remporter toutes nos rencontres, avouait Romain Ntamack dans Midi Olympique lundi. Forcément, si on les gagne toutes pendant un ou deux ans, cela amène à battre certains records. Mais ils restent anecdotiques pour nous. Disons qu'on les prend comme ils viennent. Si nous battons celui-ci, ou quelques autres qui passent par là, nous serons contents mais l'ambition n'est pas là." Elle est de s'offrir des titres. Voilà pourquoi l'ouvreur toulousain disait aussi : "Avant ça, je retiens surtout que, si on gagne cinq matchs, on fera un doublé de grands chelems (sourire)."

En l'occurrence, ce serait également un exploit exceptionnel. Dans toute son histoire, le XV de France n'a réussi qu'à une seule reprise à aligner deux grands chelems de rang : en 1997 et 1998. "Je ne pense d'ailleurs pas que beaucoup de nations y soient parvenues, glissait aussi Ntamack quand on lui livrait cette statitsique. En tout cas, récemment, je n'en ai pas souvenir." Effectivement, depuis le début des années 90, c'est arrivé une fois pour la France donc, et une fois pour l'Angleterre (1991 et 1992). Mais il ne fallait alors et encore gagner "que" quatre matchs puisque le Tournoi comptait cinq nations. Depuis son passage à six nations, avec l'arrivée de l'Italie en 2000, personne ne l'a fait. Ntamack ajoutait : "Cela montre la difficulté de réaliser un grand chelem déjà. Alors, en faire deux d'affilée... On va essayer de relever ce défi. On a un staff et des joueurs ambitieux."