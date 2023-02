Dans le cinquième épisode des Previews, nous nous interrogeons sur Jonathan Sexton. L'ouvreur légendaire du XV du Trèfle a une influence énorme sur toute sa sélection, à tel point qu'il est très préservé par le Leinster sans que jamais sa titularisation en sélection ne soit remise en question.

Si son expérience et son talent sont indispensables, en monopolisant le poste pendant une décennie et demi, il a compromis la progression de ses concurrents. L'Irlande compte sur son ouvreur mais à 37 ans, son physique est de plus en plus fragile et elle ne semble pas avoir de plan B.