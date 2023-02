6 NATIONS 2023 - Invaincus à Twickenham depuis 2017, les Ecossais ont encore réalisé l'exploit face aux Anglais grâce notamment à un essai exceptionnel de l'ailier Duhan van der Merwe en première période. Côté anglais, le numéro huit Dombrandt a été trop neutre.



Les tops

Duhan van der Merwe

Quel essai, mais quel essai ! L’ailier écossais a illuminé la rencontre avec une relance dont il a le secret. Prenant l’intervalle au centre du terrain, il fit danser les défenseurs anglais avant de résister au dernier défenseur. Assurément l’essai de ce début de Tournoi, si ce n’est plus. Le reste de son match est tout aussi intéressant. Présent sous les ballons hauts, il est un vrai leader et son gabarit lui permet de résister aux assauts adverses. Il marque aussi l'essai à cinq minutes de la fin, cette fois-ci en puissance, pour signer un doublé magistral et donner la victoire à son équipe.

Ellis Genge

Le pilier anglais n’a pas chômé dans le combat. En première période, il a souffert à l’image de son équipe sur les offensives écossaises mais il a rectifié le tir en deuxième période, prenant l’ascendant en mêlée sur son vis-à-vis. Il inscrit aussi en force le troisième essai anglais qui permet au XV de la Rose de passer devant et globalement, il a montré une grosse activité (16 ballons touchés).

Sione Tuipulotu

Belle performance du centre d'origine australienne. Avec ses 105 kilos, il a souvent été le premier fer de lance des attaques écossaises. Avec succès. Tuipulotu sait également changer de registre, comme ce jeu au pied rasant parfait en première période pour l'essai de Jones. Sa capacité à faire jouer autour de lui a permis à l'Ecosse de prendre le dessus sur la défense anglaise.

Les flops

Alex Dombrandt

Le numéro huit anglais a été assez neutre sur le match. Loin des attentes placées en lui, il n’a pas fait oublier Vunipola, pourtant écarté par Steve Borthwick et a commis quelques fâcheux en-avants. Il récupère un bon ballon au sol juste avant la pause, mais son impact n’a pas été suffisant sur la rencontre. Il est d’ailleurs remplacé avant l’heure de jeu.

L'Ecosse renverse l'Angleterre et remporte la Calcutta Cup pour la troisième année consécutive !



Le film du match : https://t.co/E4a5TFazGJ pic.twitter.com/MSOBKPpsF1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Finn Russell

Franchement quand on regarde la ligne de trois-quarts écossaise, il est loin du niveau attendu. Il est surtout celui qui commet le plus de petites erreurs, comme cette chandelle complètement ratée à la 57eme minute. Trop brouillon dans son jeu d’attaque, à l’image de sa passe au pied trop longue à 12 minutes de la fin, il n’a pas su se mettre au niveau des siens et perd son duel à distance face à son jeune vis-à-vis Smith.

Owen Farrell

Le capitaine anglais a déçu. Si outre-Manche, son positionnement comme premier centre anime les débats, ça ne risque pas de changer après ce match perdu face à l'Ecosse. Imprécis au pied, pourtant l'une de ses forces, il n'a pas pesé sur la rencontre, et a souffert face à la puissance de Sione Tuipulotu. Un match à oublier pour Farrell et pour le XV de la Rose.