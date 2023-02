Ce vendredi, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France pour affronter l'Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023. L'occasion d'analyser ce quinze de départ avec quelques chiffres parlants. 14 chelemards débuteront la rencontre, parmis eux, on retrouvera 7 Toulousains.

Quelques chiffres parlants se détachent après l'annonce de la composition des Bleus face à l'Italie. Midi Olympique

Dumortier, seul néophyte titulaire

Certains supporters français vont découvrir un nouveau visage sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. Ethan Dumortier sera la seul tricolore à zéro sélection à débuter la rencontre. Le Lyonnais de 21 ans a "profité" de la blessure de Gabin Villière pour se faire une place au soleil et porter le numéro onze. Une cape méritée pour l'ailier du Lou, auteur de 11 essais depuis le début de la saison. À noter qu'un deuxième néophyte sera présent sur la feuille de match des Bleus, il s'agit de Nolann Le Garrec, qui débutera le match sur le banc.

13 chelemards d'entrée

Fabien Galthié et son staff pourront s'appuyer sur une formation expérimentée pour se défaire de la sélection italienne. Pas moins de 13 chelemards en 2022 font partie du XV de départ. Un nombre qui démontre une certaine continuité chez les Bleus. Et encore, mentionné un peu plus haut, Gabin Villière était prévu titulaire au milieu de la semaine, le Toulonnais aurait alors permis au staff tricolore d'effectuer un 14 sur 15, mais la malchance en a décidé autrement. Charles Ollivon est l'autre rugbyman titulaire qui n'est pas chelemard.

29 sélections de moyenne

C'est en partie grâce à la continuité du staff tricolore, le nombre de sélections en moyenne augmente un peu plus à chaque rassemblement. Ce dimanche, le joueur le plus capé de l'équipe de France sera Gaël Fickou, qui fêtera alors sa 75ème sélection. Et bien évidemment, le moins capé est Ethan Dumortier, toujours sans sélection avant d'affronter les Transalpins. Au total, après calcul, les titulaires bleus possèdent 29 sélections en moyenne.

Uini Atonio est le joueur le plus âgé du XV de départ tricolore. Icon Sport

26 ans de moyenne d'âge

Tout comme les sélections, la moyenne d'âge ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, elle est d'un peu plus de 26 ans. Le doyen du XV titulaire de l'équipe de France se nomme Uini Atonio. Le pilier droit rochelais est aujourd'hui âge de 32 ans. Dans l'autre sens, Ethan Dumortier (21 ans) est le joueur le plus jeune chez les titulaires, Nolann Le Garrec sur l'intégralité de la feuille de match avec ses 20 ans.

La compo des Bleus pour démarrer le Tournoi des 6 Nations 2023 en Italie !#XVdeFrance #SixNations pic.twitter.com/wrxNWiDQpX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2023

7 Toulousains dès le coup d'envoi

Largement leader du Top 14, le Stade toulousain est logiquement le club le plus représenté lors de l'ouverture de ce Tournoi 2023. Si aucun joueur haut-garonnais ne débutera le match sur le banc, ils ne seront pas moins de 7 à enfiler la tunique frappée du coq pour entrer sur le rectangle vert d'entrée. En tête, Antoine Dupont qui sera le capitaine. Dans cette fine équipe, Thomas Ramos s'est donc fait une place au soleil depuis novembre. Le Mazamétain d'origine a poussé hors des 23 un autre Rouge et Noir, en la personne de Melvyn Jaminet.