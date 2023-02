TRANSFERTS - Le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti, scelle définitivement l’avenir de Jordan Joseph. Prêté à Pau le champion du monde -20 devrait rentrer en région parisienne pour le début du prochain exercice.

Dans les colonnes de la République des Pyrénées, le président du Racing 92, Jacky Lorenzetti a scellé l'avenir de son joueur Jordan Joseph. Actuellement en prêt dans le Béarn avec la Section paloise, le joueur formé à Massy va bel et bien retrouver l'Île de France et le maillot ciel et blanc pour la saison 2023-2024. "Je confirme solennellement que Jordan Joseph sera Racingman la saison prochaine, puisqu’il est encore sous contrat avec nous. On avait dealé un prêt donc ça suppose un retour."

Si pour le président des Franciliens l'affaire semble entendue, du côté de la Section paloise, on aimerait bien profiter encore du talent du champion du monde -20 encore quelque temps. Une situation qui a tendance à agacer le patron du club des Hauts-de-Seine " Je suis agacé que mon ami Bernard Pontneau (président de Pau NDLR) essaie de le garder, même s’il n’y a pas de problèmes dans nos relations. Les Palois savaient qu’ils devaient rendre Jordan."

Un deal gagnant-gagnant

Jordan Joseph donc va retrouver le Racing 92 qu'il a rejoint en provenance de Massy à l'inter-saison 2018. En trois saisons, le joueur compte trente et une feuilles de matchs avec les racingmen. Prêté du côté du Hameau pour s'aguerrir le joueur a révélé tout son fort potentiel. Une affaire donc concluante pour les deux parties selon Lorenzetti "on avait fait le sacrifice de le prêter pour qu'il se réalise, car il avait peu de temps de jeu chez nous. C'était un deal gagnant-gagnant pour les deux clubs et le joueur".

Jordan Joseph réalise un prêt gagnant dans le Béarn Icon Sport - Icon Sport

À ce jour Jordan Joseph, compte trente-trois apparitions sous le maillot vert des Béarnais pour un total de dix essais. La Section paloise va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau numéro 8 qui aura la lourde tâche de faire oublier le troisième ligne centre de retour du côté de l'U Arena.