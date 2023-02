TOP 14 - Pour cette deuxième journée de Top 14, le leader toulousain accueille Bayonne en ouverture, Clermont accueille Castres, le Racing 92 se déplace sur la pelouse de Pau. Deux chocs au programme, le premier samedi soir entre Montpellier et Toulon, puis dimanche soir le Stade français reçoit l'UBB. Les matchs, le choc, la stat'... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir de la 17ème journée du championnat.



Les matchs :

Samedi 4 février : Toulouse - Bayonne à 15h00

Samedi 4 février : Clermont - Castres : à 17h00

Samedi 4 février : Brive - Perpignan : à 17h00

Samedi 4 février : Pau - Racing 92 : à 17h00

Samedi 4 février : La Rochelle - Lyon : à 17h00

Samedi 4 février : Montpellier - Toulon : à 21h00

Dimanche 5 février : Stade français - Bordeaux : à 21h05

Les arbitres :

Samedi 4 février : Toulouse - Bayonne : M Descottes assisté de MM Gasnier et Bultet, vidéo : M.Briquet-Campin

Samedi 4 février : Clermont - Castres : M Nuchy assisté de MM Lasausa-Lespy et Bats, vidéo : M Gauzins

Samedi 4 février : Brive - Perpignan : M Cayre assisté de MM Roziers et Coussans, vidéo : M Grenouillet

Samedi 4 février : Pau - Racing 92 : M Blasco-Blaqué assisté de MM Bru et Boyer, vidéo : M Dellac

Samedi 4 février : La Rochelle - Lyon : M Praderie assisté de MM Coulon et Albert, vidéo : M Hadj Bachir

Samedi 4 février : Montpellier - Toulon : M Brousset assisté de MM Beun et Duhau, vidéo : M Berdos

Dimanche 5 février : Stade français - Bordeaux : M Trainini assisté de MM Gasnier et Crapoix, vidéo : M Marchat

Les commentateurs de Canal + :

Samedi 4 février : Toulouse - Bayonne : Commentaires : Philippe Groussard, consultant : Marie-Alice Yahé, bord terrain : Romain Lafitte

Samedi 4 février : Clermont - Castres : Commentaires : Nicolas Souchon, bord terrain : Dorian Bercheny, commentaires cabine, Thibaut Pallordet

Samedi 4 février : Brive - Perpignan : Commentaires : Philipe Fleys, bord terrain : Romain Almaric, commentaires cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Samedi 4 février : Pau - Racing 92 : Commentaires Arthur Bourdeau, bord terrain : Jenny Demay, commentaires cabine : Pierre Daudies

Samedi 4 février : La Rochelle - Lyon : Commentaires Nicolas Dupin de Beyssat, bord terrain : Barbara Duran, commentaires cabine : Thomas Glavany

Samedi 4 février : Montpellier - Toulon : Commentaires Bertrand Guillemin, consultant : Jonathan Wisniewski, bord terrain : Amaia Cazenave,

Dimanche 5 février : Stade français - Bordeaux : Commentaires : Eric Bayle, consultant : Cédric Heymans, bord terrain : Philipe Fleys

La stat’ : 17

C'est la moyenne que passe Perpignan en infériorité numérique sur un terrain cette saison. Les Catalans ont écopé de 18 cartons jaunes et 3 rouges depuis le début de la saison ce qui en fait l'équipe la plus indisciplinée du championnat.

Le choc : Montpellier - Toulon

C'est assurément le choc de cette dix-septième journée de Top 14, Montpellier accueille le RCT sur sa pelouse. Victorieux à Mayol à l'aller, les Héraultais qui comptent trois points d'avance sur son adversaire du jour voudront confirmer cette victoire de la première partie et se rapprocher du podium. Côté toulonnais, on voudra prendre une revanche sur la pelouse du champion de France en titre et surtout tenter de prendre le dessus au classement pour viser les phases finales en fin de saison. La bataille pour le top 6 sera féroce sur la pelouse du GGL Stadium samedi soir.