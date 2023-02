Après son succès face à La Rochelle, le Racing s'impose à Pau. Brive remporte le match de la peur face à Perpignan et Toulouse se défait difficilement de Bayonne... Voici nos pronos pour la 17ème journée du championnat !

Toulouse - Bayonne

Avec la saison impressionnante des Bayonnais, cinquièmes à deux points du podium, cette rencontre devient un vrai choc de cette 17ème journée du Top 14. Le leader toulousain accueille un club basque facile vainqueur de Brive le week-end dernier (37-9), qui va se déplacer à Ernest-Wallon avec des intentions. D’autant plus que le Stade toulousain ne pourra pas compter sur les internationaux français qui joueront dimanche en Italie leur premier match du Tournoi des 6 Nations. Dans ce contexte, et même si Toulouse a montré sa supériorité face à Montpellier la semaine dernière, nous voyons un match plus serré que prévu.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse

Clermont - Castres

Les Clermontois doivent réagir après la défaite à Lyon (34-14). Pour la première de Christophe Urios au Michelin, les Jaunards accueillent des Castrais, qui veulent faire un coup à l'extérieur pour poursuivre leur remontée au classement. Les Tarnais n'y arrivent pas cette saison loin de Pierre-Fabre avec huit défaites en huit matchs. Le manager clermontois pourra compter sur la présence d'Arthur Iturria, sorti en première mi-temps à Lyon après un protocole commotion. Alexandre Fischer souffre, lui, d'une lésion au mollet et sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Brive - Perpignan

Le 13ème reçoit le dernier samedi pour le match de la peur à Amédée-Domenech. Un contexte pesant pour les Brivistes et les Perpignanais et un match sans doute bien crispant. L'Usap a renoué avec la victoire le week-end dernier face au Stade français (31-24) après quatre défaites consécutives. Ils arriveront avec davantage de confiance face à Brive qui marque le pas après trois succès de suite. Arrivé il y a quelques semaines, Patrice Collazo voudra que ses joueurs se rebellent devant leur public et reprennent quelques longueurs d'avance sur Perpignan.

Notre pronostic : victoire de Brive

Pau - Racing 92

Le Racing 92 est diminué par les absences avec le début du Tournoi des 6 Nations. Homme du match face à La Rochelle, Finn Russell affronte l'Angleterre. En déplacement à Pau, les Racingmen ont pourtant l'occasion d'enchaîner. Les Palois sont eux dans une mauvaise passe. Ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 26 novembre et un succès face à Brive. Nous voyons bien les Franciliens profiter de la mauvaise forme de Pau.

Notre pronostic : victoire du Racing

La Rochelle - Lyon

Les Rochelais restent sur une défaite rageante sur la pelouse de la Paris la Défense Arena. Pour ne pas voir le Stade français prendre trop d'avance à la deuxième place, les Maritimes doivent s'imposer face à Lyon à Marcel Deflandre, complet pour la 76ème fois d'affilée en Top 14. Will Skelton fera son retour à la compétition, l'Australien disputera son premier match en 2023. Le Lou peut espérer un résultat, surtout que les hommes de Xavier Garbajosa restent sur deux succès de suite et que les Rochelais ont déjà perdu par deux fois à domicile cette saison.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Montpellier - Toulon

Après sa mauvaise deuxième période, Montpellier est reparti de Toulouse bredouille. Ce week-end, Les Héraultais reçoivent Toulon, le 8ème contre le 9ème, un match très important dans l'optique de la qualification pour les phases finales. Et on sent bien les coéquipiers de Baptiste Serin faire un coup sur la pelouse des champions de France.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Stade français - Bordeaux-Bègles

Les joueurs de Gonzalo Quesada veulent forcément réagir après la défaite à Perpignan il y a une semaine. Face à l'Ubb, les Stadistes ne veulent pas commettre un nouveau faux pas, surtout que les Rochelais et les Racingmen poussent derrière pour revenir à cette fameuse deuxième place directement qualificative pour les demi-finales du Top 14.

Notre pronostic : victoire du Stade français