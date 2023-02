SIX NATIONS 2023 - Il n’y a pas que le trophée du vainqueur qui est remis au cours du Tournoi. La vénérable compétition en compte neuf autres.

Le Tournoi n’a découvert son trophée officiel qu’en 1993 et c’est la France qui l’empocha via son capitaine Jean-François Tordo (avec trois victoires sur quatre). Jusque-là, la compétition ne connaissait même pas de vainqueur officiel. Le classement ne provenait que de la conscience professionnelle des journalistes. En plus de la simple victoire, le Tournoi peut offrir un Grand Chelem, qui n’est matérialisé par aucun trophée (mais les joueurs reçoivent une médaille).

À noter que le trophée du vainqueur mis en jeu actuellement n’est pas le même que celui de 1993. En 2015, le Comité des Six Nations a annoncé qu’une nouvelle coupe serait mise en service. Et c’est l’Irlande du deuxième ligne Paul O'Connell qui eut l’honneur de le remporter, là aussi sans grand chelem. Mais au-delà de la victoire "générale", on rappelle que le Tournoi connaît aussi des distinctions secondaires : la Calcutta Cup, la Triple Couronne, le Trophée Garibaldi, le Millenium Trophy, le Centenary Quaich, le Trophée Eurostar, l’Auld Alliance Trophy et le Doodie Weir Cup, Cuttita Cup. Plus un anti-trophée, la cuillère de bois, qui ne récompense pas, mais revient à l’équipe qui a perdu toutes ses rencontres. Le rythme de création s’est accéléré depuis les années 2000.

Toutes les coupes du Tournoi

La Calcutta Cup, elle revient au vainqueur du duo entre l’Ecosse et l’Angleterre. C’est le plus vieux trophée du Tournoi puisque l’objet fut façonné en 1879.

La Triple Couronne, la notion remonte à 1894 et récompense la nation britannique qui a battu les trois autres. C’était le Grand Chelem avant le Grand Chelem, c'est-à-dire avant l’entrée de la France. Elle a été matérialisée une première fois en 1975 par un mineur anglais, mais sans succès. Les fédérations l’ont refusée. Il a fallu attendre 2006 pour que le comité des Six Nations invente une sorte d’assiette d’argent qui incarne enfin la Triple Couronne.

Brian O'Driscoll et l'Irlande remportent la Triple Couronne lors du Tournoi 2006. Sbi / Icon Sport - Sbi / Icon Sport

Le Centenary Quaich, célèbre depuis 1989, le vainqueur entre l’Ecosse et l’Irlande.

Le Trophée Giuseppe-Garibaldi, récompense depuis 2007, le vainqueur du match entre l’Italie et la France. Elle fait référence au père de l’indépendance italienne, soutenu par la France.

Le Millenium Trophy, récompense depuis 1988, le vainqueur du match entre l’Angleterre et l’Irlande.

Le Trophée Eurostar, célèbre depuis 2000 le vainqueur du match entre la France et l’Angleterre.

L’Auld Alliance Trophy, est attribué depuis 2018 au gagnant de l’opposition entre la France et l’Ecosse.

Le capitaine Stuart Hogg en 2020 avec l’Auld Alliance Trophy après la victoire de l'Ecosse 28-17 face à la France. Photo by Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

La Doddie Weir Cup, revient au vainqueur du duel entre le pays de Galles et l’Ecosse depuis 2019. Elle rend hommage à Doddie Weir, deuxième ou troisième ligne écossais décédé prématurément d’une maladie neurologique.

Alyn Wyn Jones (Pays de galles) avec la Doddie Weir Cup le 9 mars 2019 après une victoire contre l'Ecosse. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

La Cuttita Cup, est attribuée au gagnant du match entre l’Italie et l’Ecosse depuis 2022. Elle rend hommage à Massimo Cuttita, ancien pilier international italien qui fut entraîneur adjoint de l’Ecosse.