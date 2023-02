Que ce fut poussif, mais le BO a remporté une victoire plus que précieuse 19-13 dans la course aux playoffs, ce vendredi soir à Aguiléra. Loin de réaliser leur meilleur match de la saison, les Biarrots ont su profiter de l'indiscipline du RC Vannes pour s'imposer et prendre provisoirement la 3ème place du classement.

Pourtant, les Biarrots ont eu du mal à rentrer dans le match. Après seulement trois minutes de jeu, Vannes obtenait déjà une touche dans les 22 locaux. Sur une combinaison, Joe Edwards, exclu au match aller, perforait la défense avant d’être repris à deux petits mètres de la ligne.

Avertissement sans frais, mais bien reçu de la part du BO, qui réagissait très vite. Cette fois, pas besoin de se montrer dangereux, car sur la première offensive Yohann Artru parvenait à aplatir en coin (6ème). Après un lancement de jeu au large, Perraux trouvait Cadot, qui volleyait pour son ailier. Ce dernier tapait à suivre, avant d’être le premier à récupérer le ballon et d’ouvrir le score.

Malgré ce gros début de match, le rythme a bien vite ralenti. Il n’a pas plu sur le pays basque ce vendredi, mais pourtant le ballon semblait bien glissant, au vu du nombre élevé d’en-avants de part et d’autre, bien plus que le nombre de points. Les deux équipes faisaient aussi preuve d’indiscipline chronique, et si Lafage a pris les points pour réduire le score côté visiteurs (7-3, 14ème), le BO choisissait systématiquement d’aller prendre la touche.

Ce choix a fini par être payant en fin de première période. Un premier maul pénétrant effondré dans les 22 vannetais forçait l’arbitre à donner un carton jaune au troisième ligne Grégoire Bazin, et l’enchaînement de pénalités un autre à Alexandre Gouaux. Finalement, après trois mêlées manquées, les Biarrots marquaient un essai de pénalité avant de rentrer au vestiaire.

Vannes a tout donné jusqu’au bout

A la mi-temps, Karl Chateau évoquait l’importance de revenir au score pour mettre le feu en fin de match. Il a visiblement été entendu par ses coéquipiers, qui se montraient plus entreprenants. Freitas relançait à la main, et en se faisant plaquer haut, obtenait une touche dans les 22 mètres adverses. Quelques pick and go plus tard, Joe Edwards venait aplatir (14-10, 53ème). Shaun Sowerby tentait d’injecter du sang frais à son BO avec des changements, sans succès, Vannes revenant à 1 point après une pénalité (14-13, 60ème).

Le chaos se faisait sentir en cette fin de match, avec un Biarritz dominateur, mais fébrile face à la furia vannetaise. C’est finalement le relégué basque qui faisait craquer son adversaire. Lafage partait au frigo avant la fin du match après un nouveau carton (75ème), et sur une énième penaltouche, Cubelli feintait tout le monde pour envoyer Dixon aplatir en coin (19-13, 76ème). La transformation manquée permettait tout de même aux Bretons de continuer à y croire. Même après une touche jouée à la sirène, les Vannetais n’ont jamais abandonné, sans marquer l’essai tant désiré.

Le Biarritz Olympique a dominé presque toute la rencontre, et bien moins largement le tableau d’affichage. Il a su profiter des infériorités numériques adverses pour marquer les essais nécessaires à sa victoire, sans le bonus offensif recherché. Vannes concède une quatrième défaite consécutive et voit les places aux playoffs s’éloigner.