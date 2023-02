PRO D2 - Montauban dispose de Colomiers pour ses 120 ans, Massy se rapproche de Carcassonne, Biarritz se fait peur et Provence réalise l'exploit... Les enseignements de la soirée !

Entre Biarritz et Vannes, c'est une rencontre entre deux malades avant cette 19e journée. Les Basques, après deux défaites de suite, se devaient de l'emporter pour rester au contact du trio de tête. Ils ont commencé tambour battant, avec à la clé un essai en solitaire de Yohann Artru. En tête dès la dixième minute de jeu (7-0), les Biarrots ne vont jamais les Bretons leur repasser devant. Juste avant la pause, ils vont même accroître leur avance sur un essai de pénalité face à treize Vannetais (14-3). Mais pourtant, ils ne vont jamais être à l'abri en seconde période, encaissant un essai de Joe Edwards tôt en deuxième mi-temps (14-10). Il faudra attendre la troisième réalisation biarrote pour confirmer le succès, sur une action côté fermée, conclue par Elliot Dixon (19-13).

Avec cette victoire, Biarritz remonte à la quatrième place avant son déplacement à Oyonnax la semaine prochaine. Vannes encaisse sa quatrième défaite consécutive et voit le top 6 s'éloigner. Les partenaires de Karl Chateau devront se reprendre le week-end prochain avec la réception de Montauban.

Pour ses 120 ans, Montauban avait à coeur de fêter son anniversaire comme il se doit. Avec la réception du voisin columérin et un club englué en fin de classement, il y avait tout pour que la fête vire au cauchemar. Et au bout d'une première mi-temps bien gérée par Colomiers, les locaux étaient menés 16-6. Mais les Montalbanais ont fait preuve d'abnégation et en sortie de maul, Shaun Venter trompait toute la défense adverse pour ramener son équipe à trois petits points. La fin de match se résumait à un duel de buteurs, avec en prime une pénalité de près de 50 mètres réussie par Jérôme Bosviel à deux minutes de la fin (25-19). Le score restait inchangé et Montauban pouvait souffler.

Avec ce succès, les Vert et Noir dépassent Carcassonne et sont treizièmes. Colomiers glisse d'une place au classement mais reste dans le top 6, à la cinquième place.

Mont-de-Marsan contre Provence, la meilleure équipe du moment recevait un cancre, sans victoire depuis le début de l'année 2023. Et pourtant, c'est bien Aix qui s'est imposé ce vendredi soir, avec le bonus offensif qui plus est. Ce succès, les Aixois le doivent à une première période qui frôle la perfection, avec trois essais à la clé et une avance déjà large (22-6) à la mi-temps. Deux réalisations de Kévin Bly, l'ailier de 26 ans, qui a fait vivre un cauchemar à la défense montoise. Une équipe montoise qui est passée totalement à côté de son match, après sa victoire héroïque à Oyonnax. Elle a même perdu son deuxième ligne Nicolas Garrault en fin de match, sanctionné d'un carton rouge après un déblayage épaule contre tête. Une lourde défaite au final (28-12) et l'occasion de revenir à une dizaine de points du leader qui s'échappe.

Mont-de-Marsan devra se reprendre dès la semaine prochaine sur la pelouse d'Agen pour pouvoir conserver sa deuxième place. Provence revient à trois points du top 6 avant sa réception de Nevers.

La réception de Soyaux-Angoulême, qui n'y arrive pas en 2023, devait être l'occasion de revenir à quelques points du top 6 pour Béziers. Et ça n'a pas manqué. Pourtant, les partenaires de Charly Malie, auteur du seul essai des siens, pourront s'en vouloir de n'avoir jamais pu espérer d'un bonus offensif. Largement devant au score à la 35e minute de jeu (16-0), l'ASBH va commencer à déjouer et à se faire dominer par le paquet d'avants angoumoisin. Celui-ci va même réussir à obtenir un essai de pénalité juste avant la pause pour garder un maigre espoir dans la partie (16-7). La seconde période ne va voir aucun essai et très peu d'occasion de scorer. Le fait marquant est un croc-en-jambe de Sikeli Nabou, qui va anéantir un beau mouvement bitterois et écoper d'un carton jaune. Les points seront mis au pied dans les quarante dernières minutes avec la victoire à la clé pour les locaux (22-13).

Lors de la prochaine journée, Béziers aura un déplacement capital à Colomiers pour pouvoir intégrer le top 6. Soyaux est désormais lanterne rouge de ce championnat, et devra absolument vaincre Massy la semaine prochaine pour ne pas dire adieu à la Pro D2, un an après être remonté.

Avec la réception d'Aurillac, Nevers voulait conserver sa bonne forme du moment. Et comme toute équipe en confiance, les Nivernais avaient l'intention de marquer les esprits en mettant ses points à la main. Bien qu'ambitieuse, cette stratégie a longtemps été inefficace. Face à une équipe d'Aurillac qui profitait de chacune de ses occasions pour prendre les trois points, la première mi-temps a été un long chassé-croisé. Avec trois essais au compteur, les locaux rentraient avec le bonus offensif mais avec une faible marge (17-12). Alors que les Cantalous étaient revenus à deux points, Nevers a pu prendre le large, grâce à un exploit individuel de son trosième ligne centre, Shaun Adendorff. Les visiteurs allaient revenir dans les clous du bonus défensif (22-18) à cinq minutes du terme et le score ne bougeait plus.

Les locaux se rapprochent du top 6 avec cette victoire bonifiée, avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Provence. Pour Aurillac, la réception de Carcassonne sera primordiale pour pouvoir encore espérer se qualifier pour les phases finales.

C'était le duel de la peur de cette 19e journée de Pro D2. Massy, lanterne rouge du championnat, affrontait Carcassonne, qui lutte pour son maintien après avoir connu les phases finales l'an passé. Et au bout d'une première mi-temps aboutie, les Massicois avaient pris le large à la pause, menant 17-0 avec un essai de Dylan Lam notamment. Mais le promu n'a pas su gérer son avance en seconde période. Revenus avec de bien meilleures intentions, les Carcassonnais allaient scorer trois fois en l'espace de vingt minutes, pour revenir à égalité dans ce match décisif pour le maintien. Tandis que les Audois avaient la confiance, ce sont pourtant les locaux qui réussissent à prendre l'avantage, sur un essai inscrit par le jeune ailier, Nathan Farissier (22-17). Les visiteurs n'arriveront pas à revenir, Massy pouvait exulter.

Avec cette deuxième victoire consécutive, le promu n'est plus lanterne rouge, et laisse cette place à Angoulême, chez qui il se se déplacera la semaine prochaine. Carcassonne de son côté voit la zone rouge s'approcher à grands pas, avant un déplacement à Aurillac toujours très compliqué.

Dans ce choc de la 19e journée, Grenoble affrontait Agen dans son stade des Alpes. Pour la première d'Elton Jantjies en tant que titulaire, les hommes de Bernard Goutta ouvraient le score grâce au pied de leur ouvreur (3-0). Après un long temps fort, les locaux étaient récompensés en inscrivant un essai par l'intermédiaire de leur pilier géorgien Zurabi Zhvania (7-6). Malgré cela, à la pause ce sont bien les lot-et-garonnais qui viraient en tête (7-9). La seconde période était totalement dominée par les Isérois, qui, à domicile, avaient à coeur de s'imposer. Cela passait par un nouvel essai du meilleur marqueur du championnat, Karim Qadiri. Les locaux prenaient le large et un bonus offensif semblait dans leurs cordes (20-9). Mais Agen est une équipe accrocheuse et à deux minutes du terme, elle réussissait à inscrire un essai pour décrocher le bonus défensif (20-16).

Avec cette victoire, Grenoble intègre le top 6 malgré son match en moins. Pour Agen, c'est une fin de série alors que le club restait sur trois victoires consécutives. La semaine prochaine sera pour eux l'occasion de se relancer avec la réception capitale de Mont-de-Marsan tandis que Grenoble ira à Rouen.