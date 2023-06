Pro D2 - Face à Soyaux Angoulême, Béziers s'impose et poursuit sa remontée vers le Top 6

Bousculés par des Charentais toujours accrocheurs, les Biterrois assurent l'essentiel avec une victoire (22-13). Un essai sur une contre-attaque express en première période et de nombreuses fautes angoumoisines offrent aux hommes de Pierre Caillet une troisième victoire de rang. Béziers se rapproche encore un peu plus du Top 6 qu'il pourrait même intégrer en cas de faux pas de Grenoble.

Au moment de faire le bilan de cette victoire poussive, les Biterrois devront d'abord regarder vers le passé. En dix confrontations face à Soyaux-Angoulême, les Héraultais ne s'étaient imposés qu'à trois reprises. Un bilan négatif qui force à l'humilité. Certes, le SAXV qui s'est avancé ce soir à Raoul-Barrière était un relégable en mal de victoires. Mais il demeurait un adversaire coriace et accrocheur à chaque fois qu'il a croisé le fer avec le club aux onze boucliers de Brennus.

Après les premières minutes du match, les dynamiques opposées des deux clubs, un Béziers en confiance et des Charentais dans le dur, se font ressentir. Les hommes de Vincent Etcheto se mettent régulièrement à la faute, et sans produire beaucoup de jeu, le pied de Dreuille permet aux locaux de prendre le score (9-0 après 19 minutes de jeu).

Le SAXV prend confiance avant de se faire punir

Béziers, en confiance, joue alors à sa main. Les velléités de jeu des trois-quarts se font ressentir mais sont alors contenues par la défense des visiteurs. Ces mêmes visiteurs qui, au fil des minutes, commencent à reprendre confiance. Ils commettent moins de fautes et partent à l'assaut du camp adverse avec une confiance grandissante. Alors qu'on pense leur confiance à son zénith, ils subissent une contre-attaque express. Un éclair dans la nuit biterroise.

Sur un ballon récupéré dans leurs 22 mètres, les coéquipiers de Jean-Victor remontent le ballon par Plazy dans son couloir, suppléé par Tofa puis Malié. À la 34e minute de jeu, l'arrière biterrois se jette dans l'en-but. Béziers fait le trou et mène (16-0).

Les Rouges et Bleus ont fait le plus dur et se dirigent vers la mi-temps avec une avance certaine au score... mais à quelques secondes de la mi-temps, sur un groupé pénétrant, Arnoldi se met à la faute et permet au SAXV d'inscrire un essai de pénalité (16-7). Moindre mal pour les visiteurs.

Trois de suite pour Béziers

Au retour des vestiaires, Soyaux-Angoulême monte son niveau de jeu et la partie s'égalise. Plus aucun essai ne sera marqué, uniquement des coups de pied pour un chassé-croisé entre buteurs dont la Pro D2 a le secret. Faute de conquête propre et coupables par de nombreuses fautes, les trente acteurs rendent le match disputé... mais stérile. Par de rares incursions, notamment derrière Malié et Plazy, les Biterrois se montrent dangereux.

Soyaux Angoulême, qui court après le bonus défensif, est maintenu relégué par le pied de Dreuille puis Uruty. C'est un troisième pied, celui de Short qui expédie le ballon en dehors des limites pour marquer la fin du match. La fin d'une mauvaise série pour l'ASBH face à Soyaux-Angoulême. Mais la continuité d'une belle série, celle de victoires sur lesquelles surfent les Biterrois. Après une fin d'année 2022 contrastée, Béziers est de retour. Et entend jouer sa place jusqu'au bout pour les phases finales.