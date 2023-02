Pro D2 - Exploit et victoire bonifiée de Provence Rugby à Mont de Marsan

PRO D2 - En crise de confiance, Provence Rugby a réalisé le match parfait à Mont-de-Marsan (12-28), pour la 19e journée de championnat. Les Provençaux se sont appuyés sur un jeu de trois-quarts inspirés pour construire leur succès grâce notamment à un doublé de Bly. Avec cette victoire d’envergure, les Aixois se relancent dans la course à la phase finale. Pour les Landais, c’est un immense coup d’arrêt et une occasion manquée de grappiller des points sur Oyonnax, défait jeudi à Rouen

C'est ce que l'on appelle mettre fin à une crise. Après quatre matchs sans victoire (trois revers, et un nul), Provence Rugby a croqué le Stade Montois (12-28), qui restait sur sept succès de rang dans son antre. Un succès bonifié complètement inattendu, qui montre que les Noirs n'ont pas abdiqué dans la course au top 6.

Dans le premier acte, les spectateurs du stade André-et-Guy-Boniface ont vu que du blanc ! Efficaces à souhait, les Provençaux ont éteint le dauphin d’Oyonnax au classement. Après un duel de buteurs dans le premier quart d'heure entre Laousse Azpiazu (3e et 12e) et Massip (12e), les hommes de Reggiardo ont frappé les premiers.

Sur un petit côté fermé, dans un mouvement d’école entre Cazenave, Betham et Massip, Bly a été idéalement décalé pour filer dans l’en-but (6-10, 24e). Sonnés, privés de munitions en touche (deux lancers perdus) et en mêlée (deux pénalités concédées, et un ballon perdu sur un en-avant) dans le premier acte, les Montois n’ont pas été en capacité de réagir. Les pensionnaires de Maurice-David en ont profité à plein pour maintenir la tête sous l’eau des locaux.

Sur un mouvement dans le sens, Inga Finau, très en vue pour sa première en ProD2, a battu trois défenseurs et a servi sur un plateau Bly. L’ailier a inscrit un doublé, en coin (6-15, 32e).

Sur la dernière action de la première période, touché par la grâce, McPhillips, à la suite d’un maul porté tonitruant, a joué un coup de pied à suivre à ras de terre. Devant des Landais apathiques, Betham s’est servi et a planté l’essai du bonus offensif au pied des poteaux (6-22, 39e). Englué dans une sale période, et en crise de confiance, Provence Rugby s'en est sorti par le haut et a fait le plein de positif dans un premier acte référence.

Garrault voit rouge, Provence Rugby se relance pour le Top 6

Au retour des vestiaires, les Landais ont été plus entreprenants et ont mis les Provençaux sur le reculoir. Dans les 22 mètres des Aixois, par deux fois, les équipiers de Loustalot ont fait le choix des points au pied alors que l’écart était grand. Dans son rôle de buteur, Laousse Azpiazu s’est montré impeccable pour ramener les siens à dix points (12-22, 51e et 56e).

Mais au-delà de trois points, la bande à Milhet avait surtout un besoin d’un essai pour changer le cours de la rencontre. On pensait que cela pouvait être le cas à la suite du carton jaune de Bly (61e). Sanctionné quatre fois en position de hors-jeu, l’ailier a laissé les siens en supériorité numérique.

Mais, la stratégie landaise a été mise à mal à partir de l’heure de jeu. Après un nouvel échec (42e), qui porte le nombre échappé de points à huit unités, Massip s’est repris dans la zone des 22 mètres pour redonner de l’air aux siens (12-28, 58e et 66e).

Avec un quart d’heure à jouer, les Montois n’ont pas eu le choix que d’attaquer depuis leur camp. Solidaire en défense, inspiré dans le jeu au pied par le biais de Cazenave, Provence Rugby n’a jamais été mis en danger. Les équipiers de Flanquart, de retour d’une blessure au dos, ont continué de faire la loi dans les rucks.

Ce dernier point a agacé Garrault, qui a commis l’irréparable sur Betham. Le deuxième ligne a percuté la tête du Néo-Zélandais avec le bras au moment d’un déblayage. Il a logiquement été expulsé (70e). Juste avant la fin de la partie, alors que les visiteurs ont pilonné la ligne, Even a lui aussi été averti (79e) sans aucune conséquence. Les Provençaux ont jubilé au coup de sifflet final. Ils réalisent le coup de cette journée.

Au classement, les pensionnaires de Maurice-David reviennent à deux longueurs de Nevers (6e, 44 unités). Justement, vendredi prochain, ils reçoivent les Nivernais et ont donc l’occasion d’être dans le clou des objectifs du début de saison. Dans un choc du haut du tableau, vendredi, le Stade Montois (2e), qui a manqué l’opportunité de se rapprocher du leader Oyonnax, se rend à Agen pour rattraper les points perdus à la maison.