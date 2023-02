C'est une légende du rugby qui vient d'annoncer sur les réseaux sociaux l'arrêt de sa carrière professionnel. Matt Giteau, 103 sélections avec les Wallabies, raccroche officiellement les crampons à 40 ans et plus de 20 années de rugby professionnel.

Le rugby dit au revoir à une légende. Matt Giteau ( Australie) a annoncé la fin de sa carrière après plus de 20 ans de rugby professionnel. Le polyvalent trois-quarts centre compte 103 sélections et a marqué son sport au fil de sa carrière. Finaliste de la Coupe du monde 2015 avec l'Australie, il a passé cinq années à Toulon, remportant quatre trophées dont trois Coupes d'Europe.

"Un grand merci à mes nombreux coéquipiers qui m’ont aidé à jouer et à grandir en tant que joueur et personne, écrit l'Australien sur son compte Twitter. Ce fut une expérience tellement incroyable et cela va me manquer." Les supporters toulonnais ont profité pendant six ans du talent de Matt Giteau. Avec ses coéquipiers Wilkinson, Botha, les frères Armitage et consorts, il représente parfaitement le grand Toulon, entraîné par Bernard Laporte, qui a remporté trois Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) et un Bouclier de Brennus. En 2017, l'Australien rejoignait le Japon et la franchise des Suntory Sungoliath pour trois saisons de Top League.

Futur entraîneur de Toulon ?

Après son passage au Japon, Matt Giteau avait rejoint Los Angeles et le club des Giltinis en Major League Rugbyn entraîné par son ami Adam Ashley-Cooper. Il se confiait d'ailleurs il y a quelques mois au Midi Olympique et revenait sur sa nouvelle vie : "C’est joli, le temps est bon, il y a la plage, bref, c’est une superbe ville dans laquelle évoluer." A l'époque, il refusait encore de parler de retraite. "Je crois qu’avec ce Covid et le fait de rester à la maison, j’ai tout simplement réalisé que lorsqu’on arrête, on arrête pour toujours. Mon corps fonctionne encore assez bien, et j’ai toujours envie de compétition."

Il évoquait alors son attachement au RCT. "J’adorerais entraîner Toulon", soufflait-t-il, ajoutant avec un brin d’humour qu’il pourrait "aider les trois-quarts". Le nouveau retraité aura en tout cas du temps les prochains mois pour venir voir jouer son RCT à Mayol. Au sujet de la "petite mort" dont on parle souvent au moment de la fin de carrière d'un sportif de haut niveau, Matt Giteau avouait la redouter. "J’en ai peur. Mais chaque rugbyman traverse ça à un moment donné. Je n’essaie pas de l’éviter, c’est impossible. Le rugby a constitué une part importante de ma vie. Mon défi va être de trouver autre chose de passionnant à quoi me consacrer. Quand viendra le temps où je ne pourrais plus jouer, ce sera triste. Mais ce qui est important, c’est d’avoir autre chose à faire dans sa vie."