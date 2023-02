En Direct. Biarritz-Vannes : suivez le match de la 19e journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour vivre le direct commenté de la 19e journée de Pro D2 entre Biarritz et Vannes.

Les Biarrots et les Vannetais ne sont pas sur une bonne dynamique. Les Basques restent sur deux revers consécutifs et les Bretons n'ont toujours pas gagné en 2023. Cinq points séparent le 5ème (Biarritz) au 7ème et premier non-qualifié pour les phases finales (Vannes).

Une rencontre importante pour les deux clubs dans l'optique de la qualification où les Biarrots ont l'avantage de recevoir.