6 NATIONS - Le staff des Bleus a dévoilé ce jeudi midi les 23 joueurs retenus pour débuter le Tournoi des 6 Nations 2023, dimanche en Italie. Sans surprise, Ethan Dumortier profite de la blessure de Gabin Villière et sera titulaire à l'aile pour sa première sélection. La troisième ligne de la tournée d'automne reste identique : Jelonch - Ollivon - Alldritt, derrière une deuxième ligne Willemse - Flament. Le capitaine Antoine Dupont tentera de guider les siens vers un 14ème succès consécutif.

Les Bleus débutent dimanche en Italie (16 heures), le Tournoi des 6 Nations 2023 et la défense de leur Grand Chelem. Pour ce premier match très attendu, le staff du XV de France a dévoilé les 23 joueurs qui feront le déplacement à Rome. Sans surprise, Ethan Dumortier sera titulaire à l'aile et profite de la blessure mercredi de Gabin Villière qui devait effectuer son retour. Fabien Galthié fait confiance à Nolann Le Garrec sur le banc, remplaçant du demi de mêlée Antoine Dupont, qui comme en novembre, garde le capitanat de l'équipe. Le Toulousain Thomas Ramos sera l'arrière et le buteur des Bleus, entraînant le déclassement de Melvyn Jaminet.

La compo des Bleus pour démarrer le Tournoi des 6 Nations 2023 en Italie !#XVdeFrance #SixNations pic.twitter.com/wrxNWiDQpX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2023

Pour terminer avec les trois-quarts, Fickou et Moefana seront alignés au centre en l'absence de Jonathan Danty, blessé. Du grand classique ensuite avec Damian Penaud sur l'aile et une charnière Dupont - Ntamack.

Le retour de Willemse, une première ligne classique

Autre absent d'envergure, Cameron Woki est forfait et il est remplacé par Thibaud Flament en deuxième ligne, aux côtés de Paul Willemse, qui effectue son retour avec les Bleus après son absence durant la tournée de novembre. Les Bleus aligneront leur première ligne habituelle : Baille à gauche, Atonio à droite et Marchand au talonnage.

Sur le banc des "finisseurs", Barlot aura le 16 dans le dos. Le Rochelais Thomas Lavault pourrait vivre aussi sa première sélection avec le XV de France. Un banc avec six avants et deux trois quarts (Le Garrec et Jalibert) pour tenter de s'imposer face aux Italiens, qui restent sur une victoire lors du dernier match du Tournoi 2022 au Pays de Galles (21-22) et remporter un quatorzième succès d'affilée.

Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Lavault, 21. Macalou, 22. Le Garrec, 23. Jalibert