Ce vendredi midi, depuis le Baya où l’équipe de France était en stage depuis deux semaines, Fabien Galthié a dévoilé le nom des 23 joueurs convoqués pour défier l’Italie, dimanche (16 h). Comme pressenti, le jeune Ethan Dumortier (22 ans), va connaître sa première sélection et Thomas Ramos a été préféré à son partenaire, en club, Melvyn Jaminet. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, explique pourquoi.

La première sélection d’Ethan Dumortier

“Il est venu participer, il y a deux ans, aux entraînements en tant que partenaire d'entraînement. Il naviguait entre France 7 et Lyon. Il nous avait déjà fait forte impression. C’est un joueur parmi tant d'autres qu’on suit. On a envie de l’accompagner et de le pousser

dans cette forme d’épanouissement. Gabin n’a pas voulu lâcher le maillot, on a une pensée pour lui. Il avait joué 60 minutes avec Toulon. Il était prêt, mais s’est malheureusement fait mal. Son état d’esprit et sa motivation portent le projet XV de France. On a une pensée pour ses entraîneurs, ses supporters et le club de Toulon. Il contribue avec Romain Buros, Louis Bielle Biarrey ou Matthis Lebel, à pousser le XV de France vers les sommets. Ethan est là car il est venu chercher le maillot.”

Thomas Ramos plutôt que Melvyn Jaminet

“Est-ce que c’est compliqué pour Melvyn de ne pas être dans les 23 ? Oui, c’est compliqué, mais c’est pour ça que l’équipe est performante. Melvyn a envie d’être dans les quinze, mais Thomas Ramos aussi. Ce qu’on veut, c’est que tous les arrières qui peuvent figurer en équipe de France aient envie d’y être. Vous connaissez le parcours de Thomas Ramos. Il a répondu présent en novembre dans un contexte compliqué. Melvyn a fait de très bons entraînements. Il fait partie du projet, mais il y a quinze joueurs qui rentrent plus huit remplaçants, c’est la règle. En tout cas, Melvyn apporte beaucoup de force et de

compétences à notre projet.”

Le 6-2 “hybride” sur le banc

“C’est un 5-3 ou un 6-2 avec un joueur comme Sékou qui peut jouer sur cinq postes différents, 6, 7, 8, 11, 14. Ça va dépendre du scénario et de ce qui se passe. Il y a aussi la possibilité d’avoir Thibaud Flament en troisième ligne. Charles Ollivon peut monter en

seconde ligne. On a testé différentes formules, différents scénarios. On ne sait pas ce qui va se passer. Je préfère parler des finisseurs que du banc de touche. On a construit une équipe de finisseurs avec les meilleurs du moment. Vous avez la meilleure équipe de France possible du moment. On pense aux joueurs blessés et qui vont revenir avec nous. Vous avez parlé de Yacouba Camara, c’est terrible, il pouvait potentiellement rentrer sur la feuille de match à Rome. Yacouba a dit qu’il avait la force de revenir. Nous sommes à côté du CERS, nous y sommes souvent arrivés démolis et nous nous y sommes reconstruits. Je

pense à Matthias Haddad qui était en tournée au Japon avec nous et qui y soigne un genou. Nous sommes venus nous préparer à côté d'eux pour toucher du doigt le fait qu’on peut tomber, mais aussi se relever.”

La première de Nolann Le Garrec

“Il a un vécu avec nous, c'est l'intérêt du groupe à 42. Avec les moins de 20 ans, il était venu travailler avec nous. C’est important. On a connu des périodes où on rentrait en équipe de France avec timidité, presque en s'excusant. Là, les joueurs qui sont là ont un vécu. Nolann a été sélectionné avec les Barbarians britanniques au mois de juin. Nous avons bossé une semaine avec lui à Monaco. C’est une expérience importante pour lui. Il est parti au Japon, mais n’a pas été capé. Il a vécu l’expérience. On sent qu’il a une forme de maturité. On n’est pas obligé d’attendre. C’était aussi le cas avec Yoram Moefana. Maxime Lucu s’est blessé, Baptiste Couilloud est revenu. Nous avons jugé que Nolann était, aujourd’hui, le joueur le plus à même de rentrer sur la feuille à côté d’Antoine Dupont. Nous sommes certains qu’il est prêt.”