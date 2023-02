6 NATIONS 2023 - Kieran Crowley, l'entraîneur de l'équipe italienne de rugby, a officialisé la composition de l'équipe qui affrontera la France le dimanche 5 février à 16 heures au Stadio Olimpico de Rome pour le premier match des Azzurri dans le cadre du 6 Nations 2023.

Ce sera le 48e match entre les deux équipes, et le 21e joué en Italie, il récompensera le trophée Garibaldi établi entre les deux équipes lors de leurs matches des 6 Nations depuis 2007.

Ange Capuozzo, la pépite toulousaine sera bien alignée à l'arrière pour la Nazionale et sera le danger numéro 1 dimanche pour les Bleus. La deuxième ligne sera composée du duo Niccolò Cannone-Ruzza, tandis que Ferrari, Nicotera et Fischetti prendront place en première ligne.

En troisième ligne on retrouve Michele Lamaro qui jouera son deuxième 6 Nations avec les galons de capitaine.

Sur le banc, on retrouvera Luca Bigi qui fait son retour après la victoire historique à Cardiff à l'issue du Six Nations 2022. Entre autres prennent place également sur le banc, Zani, Ceccarelli et Lachizzi.

Le XV de l'Italie :

15. Capuozzo. 14 Bruno. 13 Brex. 12 Moris. 11 Menoncello.10 Allan. 9 Varney 8 Cannone. 7 Lamaro (cap). 6 Negri. 5 Ruzza. 4 Cannone. 3 Ferrari. 2 Nicotera. 1 Fischetti

Les remplaçants :

16 Bigi. 17 Zani. 18 Cecarelli. 19 Iachizzi. 20 Pettinelli. 21 Zuliani. 22 Fusco. 23 Padovani