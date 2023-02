6 NATIONS 2023 - Le Tournoi des 6 Nations signe son retour ce week-end. On vous détaille le calendrier, les stades, les horaires... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir du Tournoi des Bleus.

Le Tournoi des 6 Nations effectue son grand retour ce week-end. Les Bleus champions en titre s'avancent avec l'objectif de signer la meilleure performance possible et pourquoi pas rêver à un deuxième grand Chelem de suite. Le XV de France démarre donc cette édition 2023 par deux déplacements. Le premier chez son voisin latin, ou les Bleus défieront l'Italie à Rome, le second qui sur le papier s'annonce comme le plus gros défi, car il faudra aller tenter de battre les Irlandais dans leur antre de Dublin. L'Écosse viendra ensuite sur le sol français pour y défier les hommes de Galthié au Stade de France. Avant de recevoir le Pays de Galles en clôture du Tournoi, la bande à Dupont se rendra dans le temple du rugby de Twickenham pour un Crunch qui s'annonce épique.

Le Calendrier :

Stades :

Italie - France : Stadio Olimpico à Rome

à Rome Irlande - France : Aviva Stadium à Dublin

à Dublin France - Écosse : Stade de France à Paris

à Paris Angleterre - France : Twickenham à Londres

à Londres France - Pays de Galles : Stade de France à Paris

A lire aussi : 6 Nations 2023 - Twickenham, Murrayfield... Découvrez les Stades du Tournoi des 6 Nations

chaînes :

Italie - France : France 2

Irlande - France : France 2

France - Écosse : France 2

Angleterre - France : France 2

France - Pays de Galles : France 2

Arbitres :