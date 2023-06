Découvrez les compositions d'équipe de la 17ème journée de Top 14, qui se clôturera par l'affiche entre le Stade français et Bordeaux-Bègles.

Toulouse - Bayonne

Le XV de départ de Toulouse : 15. Auriac ; 14.Delibes, 13.Barassi, 12.Ahki, 11.Lebel ; 10.Mallia, 9.Page-Relo ; 7.Elstadt, 8.Willis, 6. Placines (cap.); 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Cramont, 1.Neti

Remplaçants : 16. Mallez, 17.Ainu'u, 18.Youyoutte, 19. Roumat, 20.Cros, 21.Graou, 22.Chocobares, 23. Merkler.

Infirmerie : Famuina (mollet), Mauvaka (doigt) et Tauzin (cuisse) sont forfaits. Nanaï-Williams (mollet) devrait être trop juste. Arthur Retière (épaule), Tolofua (hanches) et Ahki (genou) ont été ménages en début de semaine mais devraient postuler. Merkler a fait son retour. Auriac, prêté cette saison à Colomiers, a été rapatrié cette semaine et a de grandes chances de figurer dans le groupe. Baille, Marchand, Flament, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos, Jaminet et Capuozzo sont en sélection.En revanche, Cros, Roumat, Barassi, Lebel et Willis ont été relâchés et sont disponibles.

Le XV de départ de Bayonne : 15. Morahan ; 14. Erbinartegaray, 13. Muscarditz, 12.Buliruarua, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8.Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Cotet, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Perchaud, 18. Leindekar, 19. Monribot, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Martocq, 23. Scholtz.

Infirmerie : Tevita Tatafu (problème aux reins) et Geoffrey Cridge, (touché à la cuisse) ne sont pas aptes. Yann David (cuisse), Yan Lestrade (adducteurs) et Quentin Béthune (vertèbres cervicales) ont repris l’entraînement avec opposition. Afa Amosa, Olajuwon Noa, tous les deux entorse à la cheville, ont repris également. Le second sera rétabli pour la réception du Stade français. Arthur Duhau (tendon rotulien) n’a toujours pas rejoint les terrains. Retour de Jean Monribot.

Clermont - Castres

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Tiberghien, 13. Moala, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Plisson, 9. Bézy ; 7. Yato, 8. Lee, 6. Iturria (cap.) ; 5. Jedrasiak, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Beheregaray, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Beria, 18. Amatosero, 19. Dessaigne, 20. Jauneau, 21. Belleau, 22. Tixeront, 23. Kubriashvili.

Infirmerie : la rencontre face à Lyon a laissé Alexandre Fischer sur le carreau. Le flanker clermontois est indisponible plusieurs semaines en raison d’une lésion musculaire au mollet. Le talonneur Étienne Fourcade (commotion) et l’ailier Bautista Delguy (main) sont fortement incertains pour la réception de Castres. Le troisième ligne Judicaël Cancoriet (épaule), les deuxième ligne Sébastien Vahaamahina (nez cassé) et Tomas Lavanini (commotion), et le demi de mêlée Kevin Viallard (épaule) sont toujours indisponibles. Le centre Julien Hériteau, touché au coude, a lui repris l’entraînement collectif.

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Cocagi, 12. Botitu, 11. Nakosi; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7. Champion de Crespigny, 8. Ardron, 6. Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe; 3. Hounkpatin, 2. Colonna, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Maravat, 19. Raisuqe, 20. Delaporte, 21. Doubrère, 22. Le Brun, 23. Chilachava.

Infirmerie : le staff du Castres olympique a fait le choix de reconduire les joueurs qui ont battu l’Union Bordeaux-Bègles la semaine passée. Le demi de mêlée Jérémy Fernandez (ligaments croisés du genou) et l’ailier Martin Laveau (tendon d’Achille) sont les deux blessés de longue durée. Le talonneur Gaëtan Barlot sera également absent, retenu sur le front du XV de France. L’équipe a la chance d’être relativement épargnée par les blessures, une donnée importante au moment de lancer le sprint final de la saison.

Brive - Perpignan

Le XV de départ de Brive : 15. Ferté ; 14. Bitunyata, 13. Tuicuvu, 12. Lee, 11. Muller ; 10. Sanchez, 9. P. Abadie ; 7. Hirèche (cap.), 8. E. Abadie, 6. Marais ; 5. Paulos, 4. Ratuva ; 3. Van der Merwe, 2. Matu’u, 1. Brennan.

Remplaçants : 16. Fraissenon, 17. Tuimauga, 18. Zafra, 19. Gué, 20. Carbonneau, 21. Hervé, 22. Arnold, 23. Coria Marchetti.

Infirmerie : Luka Japaridze (genou), Rodrigo Bruni (pied), Stuart Olding (cervicales), Guillaume Galletier (péroné), Aaron Grandidier-Nkanang (cheville), Joris Jurand (cheville) et Thomas Laranjeira (genou) sont absents pour encore quelques semaines. Au talonnage, plusieurs éléments manquent : Lucas Da Silva, Vano Karkadze et Florian Dufour. En deuxième ligne, Julien Delannoy et Oskar Rixen ont été touché musculairement à Bayonne et sont incertains. Côté bonne nouvelle, le puissant troisième ligne Mesulame Kunavula est de retour dans le groupe après sa blessure à un genou. Grâce à la polyvalence de Mathis Ferté, le staff corrézien pourrait opter pour un banc à six avants.

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14. Dubois, 13. Taumoepeau, 12. Sawailau, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Deghmache ; 7. Bachelier, 8. Lemalu, 6. Shields ; 5. Fa’asalele (cap.), 4. Labouteley ; 3. Joly, 2. Lam, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Lotrian, 18. Moreaux, 19. Oviedo, 20. Galletier, 21. Rodor, 22. Goutard, 23. Fia.

Infirmerie : outre les blessés longue durée (Alivereti Duguivalu, Alan Brazo, Will Witty), l’Usap doit se passer pour plusieurs mois des services du pilier droit Siua Halanukonuka, touché à un mollet face à Paris. Les ailiers Mathieu Acebes et George Tilsley sont tous deux suspendus.

Pau - Racing 92

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Colombet ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Gorgadze (cap.), 6. Hamonou ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Auradou, 19. Tagitagivalu, 20. Joseph, 21. Robson, 22. Manu, 23. Corato.

Infirmerie : Vatubua est indisponible cette semaine (contusion au genou). Mondinat (cheville), Roudil (genou) et Tailhades (dos) se remettent de leurs opérations respectives. Capelli, Cummins, Whitelock sont toujours au repos (commotions). Tuimaba est toujours en phase de reprise (cheville). Pinto (Portugal) et Papidze (Géorgie) sont en sélection, tout comme Attisogbe, Liufau, Parrou et Desperes (France moins de 20 ans).



Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap.), 11. Leraître ; 10. Gibert, 9. Iribaren ; 7. Chouzenoux, 8. Kamikamica, 6. Diallo ; 5. Poloniati, 4. Palu ; 3. Khairashvili, 2. Narisia, 1. Ben Arous.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Moukoro, 18. Bresler, 19. Hemery, 20. Volavola, 21. Tabuavou, 22. Meliande, 23. Alo.

Infirmerie : pour ce déplacement à Pau, le Racing 92 devra une nouvelle fois composer avec une grosse quinzaine de blessés (Fabien Sanconnie, Juan Imhoff, Camille Chat, Wenceslas Lauret, Francis Saili…) et quatre internationaux absents, à savoir Finn Russell, Guram Gogichashvili, Gaël Fickou et Nolann Le Garrec. Ibrahim Diallo, lui, devrait être testé une dernière fois vendredi matin afin de savoir s’il peut oui ou non démarrer en Béarn. Veikoso Poloniati, lui, devrait connaître sa deuxième feuille de match consécutive.

La Rochelle - Lyon

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Popelin, 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Pi. Boudehent ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Pa. Boudehent, 8. Tanga, 6. Botia; 5. Picquette, 4. Sazy (cap.) ; 3. Colombe Reazel, 2. Lespiaucq, 1. Sclavi.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Thompson-Stringer, 18. Skelton, 19. Dillane, 20. Hatherell, 21. Berjon, 22. Rhule, 23. Kuntelia.

Infirmerie : si Bourdeau est sur le flanc en raison de sa rechute à l’épaule contractée face au Racing, les nouvelles sont rassurantes pour Colombe Reazel. Malgré une alerte à l’ischio-jambier, le pilier droit ne ressentait plus de douleurs en milieu de semaine. Idem pour Paul Boudehent. Leyds, commotionné en Champions Cup, a terminé son protocole mais devrait être préservé. Danty (genou), Bourgarit (genou) et Le Bail (cheville) ont repris la course, Haddad (genou) poursuit sa rééducation au Cers de Capbreton et Hatherell (cheville) s’entraîne normalement. Seul Paiva (épaule) est à l’arrêt forcé. Libéré par les Bleus, Hastoy est attendu à la mise en place de vendredi, où le staff tranchera notamment sur l’éventuelle première apparition de Thompson-Stringer.

Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold ; 14. Veredamu, 13. Maraku, 12. Tuisova, 11. Nakaitaci; 10. Berdeu, 9. Doussain ; 7. Sobela, 8. Taufua (cap.), 6. Cretin ; 5. Mayanavanua, 4. William ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Charcosset, 17. Rey, 18. Kpoku, 19. Goujon, 20. Rimet, 21. Sopoaga, 22. Guillard, 23. Tafili.

Infirmerie : le pilier Hamza Kaabeche souffre d’une luxation de l’épaule. Opéré en début de semaine, sa convalescence est estimée à quatre mois. C’est donc avec un paquet d’avants à flux tendu que les Lyonnais se déplaceront, la libération de Cretin par le groupe France sonnant comme une bénédiction. Mignot (commotion) ne sera pas de la partie.

Montpellier - Toulon

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Rattez, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8. Mercer, 6. Dakuwaqa; 5. Stooke, 4. Chalureau; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Chauvac, 18. Duguid, 19. Doumenc, 20. Foursans, 21. Lucas, 22. Tauleigne, 23. Thomas.

Infirmerie : terrible coup dur pour le MHR qui, au terme du dernier match l’opposant à Toulouse, a perdu son capitaine Yacouba Camara, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Sate de reprise se situerait autour du mois de septembre, ce qui veut dire que ses chances de participer à la Coupe du monde sont fortement compromises. Coly soigne toujours sa déchirure à la cuisse, Verhaeghe son épaule, et Vincent son genou. Bécognée et Chalureau ont été libérés par le XV de France et devraient débuter.

Le XV de départ de Toulon 15. Luc ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11. Wainiqolo ; 10. West, 9. Paillaugue ; 7. Isa, 8. Parisse (cap.), 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Rebbadj ; 3. Setiano, 2. Étrillard, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Devaux, 18. Warion, 19. Halagahu, 20. Le Corvec, 21. Serin, 22. Smaili, 23. Brookes.

Infirmerie : Toulon connaît un souci au poste de pilier droit avec la blessure de Brookes (cervicales) et le départ en sélection de Gigashvili (Géorgie). Les jeunes Mchedlidze et Yemsi devront suppléer Setiano, qui revient d’une blessure à un mollet. Le RCT compte aussi des absents de longue date avec Frésia (cheville), Gros (bras), Tanguy, Rabut (commotions). Coulon rejoint les deux derniers nommés. Villière a été touché à la cheville gauche avec le XV de France. Ollivon et Baubigny (France), Biggar (Pays de Galles), Septar (Roumanie) sont indisponibles.

Stade français - Bordeaux-Bègles

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14. Tui, 13. Ward, 12. Dachary, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Parra ; 7. Ory ou Hirigoyen, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte (cap.) ou Chapuis ; 5. Timani, 4. Kremer ; 3. P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Panis, 17. Castets, 18. Gabrillagues, 19. Chapuis ou Scelzo, 20. Coville, 21. Barré, 22. Glover ou Dakuwaqa, 23. Melikidze ou Koch.

Infirmerie : la bonne nouvelle, c’est le retour de Paul Gabrillagues. Le deuxième ligne emblématique du club de la capitale en a terminé avec son entorse du genou. Azagoh (épaule), Pesenti (genou), Van der Mescht (acromio), De Giovanni (pectoral), Roelofse (cervicales), Veainu (genou), Naivalu (genou) sont toujours absents. Et le week-end dernier, le Stade français a perdu Paolo Odogwu (entorse de la tibio-fibulaire) et Alex Arrate. Ce dernier s’est fait opérer mercredi du genou. Il sera absent six à huit semaines. Quant au joueur anglais il sera aussi absent environ deux mois. Quant à Julien Delbouis et Sekou Macalou, ils sont avec le XV de France.

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Massé ou Dubié, 12. Lamerat, 11. Cordero ; 10. Holmes, 9. Gimbert ; 7. Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Marais, 4. Cazeaux ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Boniface, 18. Jolmes, 19. Miquel, 20. Zabalza, 21. Garcia, 22. Vili, 23. Cobilas.

Infirmerie : c’est la bonne nouvelle de la semaine, Yann Lesgourgues a repris l’entraînement après presque deux mois d’absence. Giammarioli et Roussel sont de retour. Jalibert, Moefana et Falatea sont avec le XV de France tandis que Bielle-Biarrey, Buros et Jolmes ont été relâchés mercredi soir. Pour ce qui est des blessures, Jean-Baptiste Dubié a été ménagé en milieu de semaine après avoir été touché au genou contre Castres. Geoffrey Cros pourrait revenir dans deux à trois semaines.