Christophe Urios s'est exprimé avant sa première réception au stade Marcel-Michelin, face à Castres (samedi, 17 heures). Le manager de Clermont veut remettre les pendules à l'heure dans le combat et évacuer les doutes présents dans son équipe.

Christophe, quel est votre retour à froid sur la défaite de vos joueurs à Lyon (34-14) ?

Le sentiment à froid est le même que celui que j’avais à chaud. Je trouve que le score est extrêmement lourd par rapport à l’investissement et l'engagement des gars. La plus grande satisfaction est que nous avons joué comme une équipe. Le point qui me gêne est que nous ne sommes pas assez solides en conquête et sur la discipline. On prend des essais trop facilement alors qu'il nous faut beaucoup de situations pour marquer.



Qu’est-ce qui vous a amené à titulariser Baptiste Jauneau plutôt que Sébastien Bézy ?

Les choix sont simples. Je trouvais que Baptiste était dans une bonne dynamique, on voulait attaquer Lyon autour des rucks et être capable de bien défendre, sachant que Baptiste est un gros défenseur. Après cela, on voulait faire rentrer Sébastien Bézy et Anthony Belleau pour amener de la vitesse sur la ligne d'avantage.



Vous avez déclaré que vous n’étiez plus en phase de découverte à Clermont. Concrètement comment cela se matérialise-t-il ?

Je suis plus à l’aise avec le groupe et le staff déjà, même si j’ai l’impression d’être en retard sur tout parce que je découvre. Je perds du temps dans ce que je veux faire, sur mon fonctionnement, ce n'est pas huilé.

Ce mardi, vous avez rencontré les clubs de supporters, après un premier entraînement ouvert au public. En quoi était-ce une priorité pour vous ?

C’est l’essence du projet ! Il faut créer ce lien avec nos supporters qui en ce moment sont déçus. Ils ne se retrouvent pas toujours dans l'équipe donc on a besoin d’aller vers eux pour leur montrer qu'on travaille dur et qu'on ne baisse pas les bras. Les supporters ont beaucoup d’attente et d'espoir.

\ud83d\udcf8 de famille entre les présidents des clubs de supporters de l’Interclubs et @ChristopheUrios \ud83d\udc9b\ud83d\udc99#YellowArmy pic.twitter.com/GWByYcyI8x — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 31, 2023



Que vous inspire cette première réception face à Castres ? Y a-t-il de l'impatience ?

C'est le mot. J’ai envie de connaître le Michelin en jaune et bleu. Il me tarde d'être samedi parce qu’on a pris trente points ce week-end et que je veux laver cet affront. Je ne suis pas juste content parce qu'on va retrouver nos supporters. On a des choses à se faire pardonner parce qu'ils viennent en nombre et que nous les avons encore déçus face à Lyon. C'est vraiment important de se mettre face aux Castrais et mettre en place ce que l'on veut.

Justement, le CO n’est-il pas le meilleur adversaire pour se mettre à jour au niveau du combat ?

En Top 14 toutes les équipes sont armées. Maintenant, l’un des points forts de Castres est effectivement sa capacité à combattre, d'être une équipe qui ne lâche jamais avec un très bon état d'esprit. Mais c’était comme ça à Lyon, donc il faut surtout se concentrer sur nous, on a beaucoup de choses à intégrer pour les mettre en place dès samedi.

Certains joueurs expliquaient qu’ils étaient en plein doute. Comment comptez-vous effacer ces doutes ?

Il n’y a pas cinquante solutions. Quand je regarde le terrain d’entraînement, il y a une banderole avec écrit "seul le travail explique la performance". C'est tout. Après, il n'y a pas de doutes à avoir, Clermont est une bonne équipe, elle a fait un très bon début de saison puis a été un peu en difficulté, mais ceux qui ont des doutes ne doivent pas jouer parce qu'ils nous mettront en difficulté. Il faut enfiler le maillot et partir au combat, voilà.

La saison passée, les Castrais de Benjamin Urdapilleta s'étaient imposés (30-34) à Clermont. Icon Sport - Icon Sport

Je ferai jouer le meilleur par rapport au style de jeu qu'on veut mettre en place et face au profil d'équipe qu'on rencontre. De ce que j'ai pu voir, il n'y a pour l'instant pas de joueurs qui se sont détachés à ce poste donc on verra. J'avais titularisé Jules face à Lyon pour son expérience, sa communication et sa longueur de jeu au pied pour occuper. Comme je l'ai dit, je trouvais que faire entrer Anthony allait amener de la fraîcheur et l'envie d'attaquer ces Lyonnais.



Vous avez rencontré Didier Retière (le directeur sportif de Clermont) pour évoquer le recrutement. Quels postes ciblez-vous et allez-vous compenser le départ de Damian Penaud à Bordeaux-Bègles ?

La priorité des priorités, ce sont les avants. Il faut qu'on compense les joueurs qui partent et on a besoin de retrouver un paquet d'avants conquérants. Ensuite, on verra pour les trois-quarts. Mais nous devons absolument nous armer au sein du pack.