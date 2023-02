Oyonnax, le leader se reprend à Rouen, Agen s'incline à Grenoble et Massy enchaîne face à Carcassonne et peut croire au maintien... Découvrez nos pronostics pour la 19ème journée de Pro D2 !

Rouen Normandie - Oyonnax

À domicile face au dauphin Mont-de-Marsan le week-end dernier, Oyonnax a cédé dans les dernières minutes et a mis fin à sa série de 11 victoires consécutives. Toujours premiers du championnat, les Oyonnaxiens ont toujours un matelas confortable de 14 points d'avance sur le deuxième. Face à Rouen, qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs, Oyo devrait vite "rebondir" et reprendre sa marche en avant.

Victoire d'Oyonnax

Biarritz - Vannes

Biarrots et Vannetais ne sont pas sur une bonne dynamique. Tandis que les Basques restent sur deux revers consécutifs, les Bretons n'ont toujours pas gagné en 2023. Cinq points séparent le 5ème (Biarritz) au 7ème et premier non-qualifié pour les phases finales (Vannes). Une rencontre importante pour les deux clubs dans l'optique de la qualification où les Biarrots ont l'avantage de recevoir.

Victoire de Biarritz

Béziers - Angoulême

Attention Angoulême, Massy est dans le rétro ! Les Charentais, incapables de gagner depuis le 25 novembre et un déplacement à.. Massy, sont sur une triste série de six défaites consécutives. En déplacement sur la pelouse de Béziers, les Angoumoisins risquent de souffrir, surtout que les Biterrois veulent poursuivre leur ascension vers le top 6.

Victoire de Béziers

Massy - Carcassonne

Massy n'a pas dit son dernier mot. Souvent condamnés à la descente depuis le début de la saison, les Massicois ont remporté le duel des mal classés le week-end dernier face à Montauban (21-10). Un cinquième succès cette saison et plus que huit points de retard sur le 14ème. La victoire est donc impérative face à Carcassonne, 13ème et pas au mieux. Massy peut espérer grappiller quelques points, d’autant plus que Montauban reçoit Colomiers, 4ème, et Angoulême se déplace à Béziers.

Victoire de Massy

Mont-de-Marsan - Provence Rugby

Après son exploit sur la pelouse d'Oyonnax, que peut arriver aux Montois ? Pas grand-chose a priori sur le papier face à Provence Rugby, qui réalise une saison correcte mais stagne depuis quelques semaines (trois défaites et un nul sur les quatre derniers matchs). Devant un public vraisemblablement ravi de l'exploit sur la pelouse d'Oyo, Mont-de-Marsan va poursuivre sa série avec une huitième victoire consécutive.

Victoire de Mont-de-Marsan

US Montauban - Colomiers

La lutte pour le maintien s'intensifie en bas du classement. Et Montauban après sa défaite à Massy le week-end dernier est dans l'obligation de s'imposer vendredi à Sapiac. Le hic, c'est que Colomiers, quatrième avec 48 points, voyage plutôt bien cette saison. Derrière les intouchables Oyonnax et Mont-de-Marsan, les Columérins complètent le podium des meilleures formations à l'extérieur avec déjà cinq victoires en neuf matchs. Nous voyons donc Colomiers aller chercher un sixième succès, consolider sa quatrième place et mettre la pression sur Agen.

Victoire de Colomiers

Nevers - Aurillac

Affrontement de milieu de tableau entre Nevers, neuvième, et Aurillac, dixième. Les Aurillacois n'ont pas pu jouer le week-end dernier, le terrain gelé de Jean-Alric a perturbé la réception de Grenoble. Un repos forcé avant un enchaînement de trois déplacements et une réception qui peut être bénéfique pour Aurillac. Un bon coup sur la pelouse de Nevers est à prévoir. D'autant que les Neversois ont des difficultés à domicile cette saison avec deux défaites et un match nul. Une rencontre serrée et nous voyons bien Aurillac profiter de son repos du week-end dernier pour dépasser Nevers au classement et mine de rien, se rapprocher des places qualificatives.

Victoire d'Aurillac

Grenoble - Agen

Dernier match de cette 19ème journée de Pro D2, les Grenoblois, sixièmes, accueillent des Agenais en confiance qui restent sur trois succès consécutifs (troisièmes avec 49 points). Un bon test pour les joueurs de Fabien Gengenbacher, qui ne doivent pas perdre au risque de sortir du top 6. Et même si Grenoble a un match de retard après le report du week-end dernier à Aurillac, la réception d'Agen sent bon les phases finales où les deux clubs pourraient se retrouver.

Victoire de Grenoble