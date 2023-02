6 NATIONS 2023 - À l’approche du Tournoi des 6 Nations 2023, on vous présente les six stades qui vont accueillir les joutes continentales. Au programme, l’histoire, la capacité,… Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les stades du Tournoi des 6 Nations.

Le Stade de France :

Capacité : 81 338

Le XV de France dispute ses rencontres internationales au Stade de France. C’est le plus grand stade du territoire français comprenant 81 338 places qui accueille les matchs de football et de rugby. Il se situe à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris.



Sa construction démarre en 1995 et est achevée le 28 janvier 1998. Cet édifice est l'œuvre de quatre architectes : Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal et Claude Costantini. Il est construit dans le but de la Coupe du monde 1998 et la volonté de l’État français de disposer d’un grand stade.

Le stade de France succède au Parc des Princes pour les joutes internationales FFR - FFR

Dès l’année de son inauguration, les Bleus qui jouaient alors au Parc des Princes, y délocalisent les rencontres du Tournoi. En 2007, il est également le théâtre de la finale de la Coupe du monde opposant l’Angleterre à l’Afrique du Sud.



C'est le premier stade du monde à avoir accueilli une finale de Coupe du monde de football (en 1998) et une finale de Coupe du monde de rugby à XV (en 2007).

Twickenham :

Capacité : 82 000

Le stade de Twickenham est une enceinte consacrée au rugby à XV. Localisée au sud-ouest de Londres, c'est une arène de 82 000 places.



Ce stade est la propriété de la Fédération anglaise de rugby à XV, il est utilisé par l'équipe d'Angleterre de rugby à XV lors du Tournoi des Six Nations et pour ses test-matchs. La finale du Championnat d’Angleterre se dispute également dans cette enceinte.

Twickenham est le théatre du XV de la Rose RFU - RFU

Sa construction démarre en 1908 et il est inauguré le 2 octobre 1909. Son architecte est Archibald Leitch. Il a subi plusieurs rénovations en : 1921, 1927, 1932, 1992, 1995, 2005 et 2006.

Le premier match international a lieu le 15 janvier 1910 entre les équipes d'Angleterre et du pays de Galles. Le stade a alors une capacité de 20 000 places. Il accueille trois éditions de la Coupe du monde, 1991, 1999 et 2015.

Aviva Stadium :

Capacité : 51 000 places :

L'Aviva Stadium est un stade situé à Dublin en Irlande dans le quartier de Ballsbridge au sud de la ville. Il est l’hôte des équipes d'Irlande de football et de rugby. L'Aviva Stadium remplace le vétuste Lansdowne Road qui était situé sur le même emplacement, dont la démolition a commencé en mai 2007. La rénovation du stade a pour but la création de 50 000 places assises.

L'Aviva Stadium de Dublin, antre de la sélection du Trèfle IRFU - IRFU

Sa création débute en 2007 et est achevée le 10 mai 2010. Son architecte est Populous, Scott Tallon Walker. Le Leinster, club local y dispute également certaines de ses rencontres et notamment celle de la Champions Cup.

L'équipe d'Irlande a inauguré l'Aviva Stadium lors des test-matchs de novembre 2010. Puis il accueille les matchs du Tournoi des 6 Nations de l’équipe nationale depuis 2011. Il reçoit également la finale de la Coupe d’Europe 2013 entre Clermont et Toulon, ainsi que celle de la saison 2022-2023.

Murrayfield :

Capacité : 67 144

Le Murrayfield Stadium, plus communément appelé Murrayfield, est une enceinte essentiellement dédiée au rugby à XV qui se situe à l'ouest de la ville d’Édimbourg. L'équipe nationale d'Écosse y dispute ses rencontres internationales, et en particulier les matchs du Tournoi des 6 Nations. Ce stade peut accueillir 67 144 spectateurs.

Mais il a eu une capacité nettement supérieure qui lui a permis de détenir le record du monde de spectateurs pour un match de rugby avec 104 000 spectateurs en 1975 lors d'un match opposant l'Écosse au pays de Galles.

Murrayfield, le stade de de la fédération écossaise Scottish Rugby - Scottish Rugby

La fédération écossaise de rugby à XV a acheté le terrain en 1920, il appartenait au Edinburgh Polo Club, et construit le premier stade de Murrayfield qui est inauguré le 21 mars 1925. Le premier match disputé ce même jour oppose les équipes d'Écosse et d'Angleterre devant 70 000 spectateurs, les Écossais remportent le match et par la suite leur premier Grand Chelem.

Il a accueilli 2 matches de la Coupe du monde de rugby à XV 2007, 18 et 23 septembre 2007, ainsi que trois finales de la Coupe d'Europe de rugby à XV, les 22 mai 2005 , 23 mai 2009 et 13 mai 2017.

Stadio Olimpico :

Capacité : 72 698 :

Après la Seconde Guerre mondiale, le comité olympique italien qui administre l'enceinte, confie à l'architecte Annibale Vitellozzi la charge de bâtir un nouveau stade de grande dimension.



Le stade olympique de Rome est un stade construit au cœur du Foro Italico au nord de Rome. Il est ouvert partiellement en 1937, avant d’être inauguré officiellement en 1953.



Cette enceinte est inaugurée le 17 mai 1953 à l'occasion d'un match de football opposant l'Italie et la Hongrie. Il prend le nom de Stadio Olimpico dès 1953. Il accueillera aussi les Jeux olympiques d’été 1960.

Le stadio olimpico accueille les matchs de rugby depuis 2012 Italrugby - Italrugby

Le stade est profondément rénové entre 1987 et 1989 afin de permettre à l'Olimpico d'accueillir la finale de la Coupe du monde de football de 1990.

Depuis 2012, la Fédération italienne de rugby organise les matchs du Tournoi des six nations dans l'enceinte du Stade olympique à la suite de problèmes rencontrés pour effectuer une mise aux normes et d'agrandissement du stade Flaminio qui accueille habituellement les rencontres de la Nazionale.

Principality Stadium :

Capacité : 73 931

C'est le stade national des équipes pays de Galles, à ce titre, il héberge notamment les rencontres des équipes galloises de rugby à XV et de football, il est inauguré en 1999.



Propriété de la Welsh Rugby Union (entité organisatrice des compétitions de rugby à XV au pays de Galles), il est construit à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 1999 à l'emplacement de l'Arms Park. Le premier événement majeur a lieu le 26 juin 1999 lors d'un match international amical de rugby qui a vu l'équipe du pays de Galles battre l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 29 à 19. Son architecte est le cabinet : HOK Sport Venue Event.

Ce stade est le deuxième plus grand au monde doté d'un toit totalement rétractable. WRFU - WRFU

Avec une capacité totale abaissée en 2019 à 73 931 places assises (et 214 places pour personnes en fauteuil roulant), le Principality Stadium est le troisième plus grand stade du Tournoi des Six Nations derrière le Stade de France et le Twickenham Stadium. C'est aussi le deuxième plus grand stade au monde doté d'un toit totalement rétractable.

Le stade a accueilli à cinq reprises la finale de la Coupe d'Europe de rugby à XV en 2002, 2006, 2008, 2011 et 2014. Le Principality Stadium est utilisé pendant la Coupe du monde de rugby 2007, notamment pour le quart de finale qui opposa la France à la Nouvelle-Zélande et a vu la victoire des Français.