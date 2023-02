6 NATIONS 2023 - Andy Farrell a dévoilé les 23 joueurs irlandais qui affronteront le Pays de Galles pour le premier match du Tournoi des 6 Nations 2023. Johnny Sexton sera le capitaine de l'Irlande, épaulé à la charnière par Gibson Park. Le troisième ligne Peter O'Mahony va vivre sa 90ème sélection. Le pilier Tadhg Furlong est forfait.

Le staff irlandais vient de dévoiler les 23 joueurs qui commenceront le Tournoi des 6 Nations 2023, samedi face aux Gallois au Principality Stadium. On y retrouve logiquement beaucoup de joueurs titulaires du mois de novembre où les Irlandais avaient battu l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Autralie. Ainsi, Keenan (arrière), Lowe et Hansen sur les ailes, ou encore McCloskey et Ringrose animeront la ligne de trois quarts.

Peter O'Mahony, le joueur du Munster, sera titulaire en troisième ligne avec Doris et van der Flier. Le demi d'ouverture Johnny Sexton sera bien présent pour le match d'ouverture malgré son opération d'une fracture de la pommette il y a quelques semaines. Il sera capitaine pour sa 128ème sélection. Le toit du Principality Stadium sera fermé pour cette rencontre. A noter le forfait du pilier Tadhg Furlong, trop juste pour débuter le Tournoi.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Gibson Park ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Bealham, 2. Sheehan, 1. Porter

Les remplaçants : 16. Herring, 17. Healy, 18. O'Toole, 19. Henderson, 20. Conan, 21. Murray, 22. Byrne, 23. Aki