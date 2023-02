XV DE FRANCE - Avant de rejoindre Capbreton pour le stage du XV de France, l'ouvreur du Stade toulousain Romain Ntamack était longuement revenu sur la dernière tournée de novembre dans un entretien accordé à Midi Olympique, notamment sur les critiques qui ont accompagné ses prestations et qu'il juge excessives. Il s'est aussi confié sur le Tournoi des 6 Nations à venir.

Dimanche, le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations en Italie et l'ouvreur Romain Ntamack devrait une nouvelle fois conduire le jeu des Bleus. Du haut de ses (seuls) 23 ans et de ses 32 sélections, le Toulousain fait déjà figure de taulier. Mais il reste sur une tournée de novembre en demi-teinte sur le plan personnel. Pour rappel, il revenait d'une sérieuse blessure à une cheville (survenue début septembre contre Toulon) et n'était plus apparu en match depuis presque deux mois avant d'affronter l'Australie au Stade de France.

Ce qui explique en partie ses difficultés. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, l'intéressé est revenu sur cet épisode, et sur certaines critiques qu'il a peu appréciées : "J'ai été un peu en-dedans, je revenais d'une longue blessure et on ne m'a pas pardonné grand-chose, notamment dans les médias. [...] J'ai toujours eu l'habitude d'être exposé. Je le suis depuis longtemps et je me suis très rarement raté. Il me semble avoir toujours fait de très bons matchs, ou des matchs corrects en sélection, sur lesquels on n'avait pas beaucoup de choses à me reprocher. Sur cette tournée, j'ai senti qu'on a vite eu envie de me descendre sur pas mal de points." L'a-t-il mal vécu ? "C'est juste que je ne m'y attendais peut-être pas à ce point-là. [...] Après un mois et demi sans jouer et deux ou trois matchs en-dedans, je pensais qu'on serait plus indulgents avec moi. Force est de constater que non."

"La frustration est venue de moi, de mon jeu"

Pour autant, Romain Ntamack reconnaît, avec lucidité et franchise, que les trois matchs de l'automne l'ont laissé sur sa faim à titre individuel : "La frustration est venue de moi, de mon jeu. Je voulais faire mieux que ce que j'ai fait. [...] Je me suis donné les moyens pour être prêt à ce moment-là. Si le staff avait jugé bon de ne pas me retenir, il ne m'aurait pas pris. Physiquement, j'étais prêt. Rugbystiquement, il me manquait sûrement quelques repères. [...] Mais la frustration était individuelle, elle concernait mes prestations. Parce qu'on a quand même gagné les trois matchs et j'en étais heureux. J'ai donc vite relativisé." Depuis, Ntamack a enchaîné en club et a repris du rythme.

C'est donc plein de confiance qu'il aborde le Tournoi des 6 Nations 2023, conscient du statut du XV de France depuis le grand chelem de l'an passé. "Les regards ne sont pas les mêmes quand on passe à côté des autres joueurs, explique-t-il. Nous sommes l'équipe à abattre désormais, les mecs à faire tomber. Quelque part, c'est excitant de devoir affronter ces regards-là." Sur ce point, lui et l'ensemble des Bleus devraient être servis dans les semaines à venir