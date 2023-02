Pour son deuxième doublon de la période du Tournoi des 6 Nations, contre Bayonne samedi, le Stade toulousain devra encore faire sans beaucoup de ses cadres. Même s'il devrait récupérer quelques internationaux d'ici jeudi matin.

Deux jours après sa victoire bonifiée contre Montpellier, le Stade toulousain a retrouvé le chemin de l'entraînement ce mardi. Pour préparer la réception de Bayonne samedi, le staff doit faire sans beaucoup de ses internationaux. En effet, douze de ses hommes sont actuellement à Capbreton avec le XV de France (Baille, Marchand, Flament, Cros, Jelonch, Roumat, Dupont, Ntamack, Barassi, Ramos, Lebel et Jaminet) en vue de la première journée du Tournoi des 6 Nations en Italie dimanche.

En attendant, le leader du Top 14 fait évidemment avec les troupes qui lui restent à disposition, sachant le troisième ligne Jack Willis a rejoint le groupe anglais et que l'arrière Ange Capuozzo est parti avec l'Italie. Sinon, le pilier droit Charlie Famuina (mollet), le talonneur Peato Mauvaka (doigt) et le trois-quarts centre ou ailier Lucas Tauzin (cuisse) sont toujours indisponibles. Le polyvalent Tim Nanaï-Williams (mollet) devrait être trop juste aussi.

Max Auriac rapatrié de Colomiers cette semaine

En ce début de semaine, l'ailier Arthur Retière (épaule), Selevasio Tolofua (hanches) et Pita Ahki (genou) sont gérés et ménages mais ils devraient postuler face à l'Aviron. Le pilier Joël Merkler a fait son retour à l'entraînement. À noter également que l'arrière Max Auriac, prêté cette saison à Colomiers, a été rapatrié et s'entraîne donc avec les Rouge et Noir. Il est ainsi en droit d'être aligné samedi.

Enfin, la question reste de savoir quels internationaux français va récupérer l'encadrement toulousain d'ici jeudi matin. La semaine dernière, François Cros, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel faisaient partie des quatorze joueurs libérés par Fabien Galthié le mercredi soir.