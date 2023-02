TOP 14 - Alors qu'il purgeait le dernier de ses dix matchs de suspension, Ronan O'Gara, entraîneur de La Rochelle, a été cité par la commission de discipline. Son comportement a été signalé, et est "susceptible de constituer une infraction". L'Irlandais n'est pas suspendu dans l'attente de l'audience.

Comme chaque semaine, la commission de discipline et des règlements de la LNR a communiqué les citations des joueurs et membres des staffs en lien avec la 16e journée de Top 14 et la 18e de Pro D2. On y retrouve George Tilsley, pour son exclusion brutale contre le Stade français ou encore le manager parisien Gonzalo Quesada.

Troisième convocation pour O'Gara

Surtout, c'est la convocation de Ronan O'Gara qui interpelle. En effet, c'est la troisième de la saison pour le manager rochelais. De plus, le technicien irlandais purgeait ce week-end sa dernière semaine de suspension. Il avait écopé de dix matchs de suspension en raison de messages déplacés envoyés à Franck Maciello, directeur national de l'arbitrage.

Lors du match contre le Racing 92 ce samedi soir, Ronan O'Gara s'est fait remarquer pour son "comportement". "La situation visée est susceptible de constituer une infraction", indique le communiqué hebdomadaire de la commission. Dans l'attente de l'audience, il n'est pas suspendu.