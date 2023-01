TOP 14 - Ce mardi, l'immense Sergio Parisse a annoncé, dans nos colonnes, mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. À 39 ans, l'actuel joueur du Rugby Club Toulonnais laissera derrière lui un héritage à la hauteur des énormes accomplissements qu'il a réalisé lors de ses plus de vingt ans de carrière. Retour en chiffres sur une légende du rugby mondial.

Deux titres de champion de France

Sergio Parisse va donc finir sa carrière en club du côté de Toulon, après quatre saisons passées du côté de la rade. Mais on retiendra surtout que le troisième ligne fut un joueur emblématique du Stade français, club qui l'a ccompagné de ses débuts en France, en 2005, jusqu'en 2019. Avec les Parisiens, l'Italien aura disputé 265 matchs et aura considérablement marqué son époque. Au-dessus du lot, il a su guider les siens vers deux titres de champion de France depuis son arrivée. En 2007, il devenait champion pour la première fois en participant largement au succès des siens, notamment en finale contre Clermont. En pleine ascension, il se révélait être de plus en plus indispensable au sein de l'effectifparisien. Un effectif dans lequel il fut d'ailleurs nommé capitaine en 2010.

Icône du club, Parisse était au sommet de son art en 2015. Aussi performant en club qu'en sélection, celui qui est né en Argentine réalise une grande saison en Top 14, dans une année dans laquelle il disputait au final près de trente matchs. Tellement fort, qu'il inscrivait même un triplé contre Castres en milieu d'une saison glorieuse pour les soldats rose et qu'il fut élu meilleur joueur de la saison. Sacrés champions, la bande de Quesada offrait à Parisse son deuxième titre.

17 saisons en Top 14

Des records, Parisse en a un paquet. Cela est notamment dû à son énorme longévité au haut-niveau. "Mon hygiène de vie est déjà très rigoureuse. J’essaie aussi d’être intelligent sur la dépense d’énergie : je ne surcharge pas mes semaines d’entraînement et j’essaie de ne pas surjouer, sur le terrain", décrivait-il pour Rugbyrama. Arrivé en France en 2005, Parisse aura joué 17 saisons en Top 14. Un chiffre hallucinant, qui le place dans une catégorie relativement privée dans l'histoire du championnat.

Au Stade français d'abord, où il aura connu aussi bien l'ambition du titre que la lutte pour le maintien, au Rugby Club Toulonnais ensuite, où les blessures ont entaché sa fin de carrière. D'ailleurs, lors de ces deux dernières années, des doutes quant à une possible fin de carrière du colosse avaient fleuri, sans se concrétiser. Si l'appel d'une dernière danse avec l'Italie a sûrement joué dans sa décision de retarder l'échéance, c'est cette fois-ci certain que Parisse ne fera plus partie des membres du championnat de France l'année prochaine.

Cinq coupes du Monde disputées

Si au niveau national, Sergio Parisse est un emblème, il est tout simplement une légende vivante en Italie. Né en Argentine de parents Italiens, Sergio Parisse a prêté allégeance à la Squadra Azzurra pour le plus grand bonheur des Transalpins. Fier représentant du drapeau vert, blanc et rouge, le numéro 8 a souvent porté les couleurs italiennes. Tellement, qu'il a tout simplement disputé cinq coupes du Monde avec l'Italie. Il fait donc partie du cercle très fermé des joueurs ayant joué autant de Coupes du monde, avec Brian Lima (Samoa) et Mauro Bergamasco (Italie).

Sergio Parisse est une légende vivante en Italie PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Pour Parisse, le rêve d'un sixième Mondial, chose qu'il serait alors le seul à avoir fait dans l'histoire du rugby, pourrait en plus devenir réalité. Désireux de faire des adieux dignes de ce nom avec sa sélection, il n'a pas encore abandonné le projet de septembre prochain. "Je n’ai pas fait une croix sur ma carrière internationale. Je crois même encore faire partie des radars et si le sélectionneur m’appelle, je répondrai avec plaisir."

142 sélections

Cinq coupes du Monde, c'est géant. 142 sélections, c'est immense. Sergio Parisse est le quatrième joueur avec le plus de sélection dans l'histoire en équipe nationale. Il est seulement devancé par les légendes que sont Alun Wyn Jones (155 sélections), Richie McCaw (148) et Sam Whitelock (143). Il devance ainsi des joueurs comme George Gregan (139), Brian O'Driscoll (133) ou Keven Mealamu (132). Ce record, pour un joueur comme Parisse, il en entraîne un autre : celui du nombre de capitanats en sélection.

94 fois capitaine de la Squadra Azzurra, il est le deuxième capitaine le plus capé de l'histoire derrière l'inévitable Richie McCaw (110). Pour ce qui est des John Smit, Brian O'Discoll ou Michael Hooper, c'est dans le rétroviseur de Parisse qu'ils se trouvent ! L'italien a bel et bien marqué son temps.