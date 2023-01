Jack Maddocks et Dan Robson ont prolongé leur contrat à Pau jusqu'en 2025. L'arrière et le demi de mêlée palois sont les grandes satisfactions de la saison des Béarnais et s'inscrivent donc dans le projet à long terme de la Section.

La Section paloise retrouve le sourire. Quelques jours après sa défaite face à Toulon (27-16), le club de Pau a annoncé les prolongations de Jack Maddocks (25 ans) et Dan Robson (30 ans) jusqu'en 2025. L'ailier-arrière australien a été titularisé à treize reprises et a inscrit cinq essais cette saison. Le demi de mêlée anglais est lui la grande satisfaction du recrutement palois. Arrivé en cours de saison dans le Béarn après la mise en faillite des Wasps, Dan Robson s'est très rapidement intégré à la Section avec huit matchs dont quatre en tant que titulaire. \u270d\ufe0f ???? ???????? ? 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



\ud83c\udfc9 Notre arrière a confirmé depuis le début de saison toute l’étendue de son talent, il prolonge jusqu'en 2025 \ud83d\udc49 https://t.co/bLfwvs4mdb#HonhaSection pic.twitter.com/fKYFgqn4JD — SectionPaloise (@SectionPaloise) January 31, 2023 Maddocks et Robson rejoignent Gailleton Sébastien Piqueronies, le manager de Pau, s'est montré satisfait après l'officialisation de ces deux prolongations. "Nous poursuivons la construction de notre effectif pour les saisons à venir avec ambition. Jack et Dan ont démontré tout le bénéfice qu’ils peuvent apporter à l’équipe à travers leur talent et leur leadership. Cette confiance témoigne de leurs convictions et de leur volonté de faire grandir notre projet". Pour rappel, la Section a déjà enregistré la prolongation d'Émilien Gailleton (2026) et l'arrivée de Joe Simmonds à l'ouverture.