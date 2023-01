Alexandre Fischer s'est blessé au mollet contre Lyon et sera absent plusieurs semaines, annonce le club de Clermont ce mardi. Arthur Iturria s'est lui entraîné normalement après avoir subi une commotion cérébrale alors que Bautista Delguy et Étienne Fourcade ont été ménagés.

La défaite de Clermont à Lyon (34-14) a laissé des dégâts dans les rangs de l'ASM. Alexandre Fischer sera en effet indisponible plusieurs semaines après une lésion musculaire au mollet. Le troisième ligne clermontois (25 ans, 10 matchs cette saison) est à nouveau freiné dans sa carrière et devra patienter pour retrouver son niveau.

Touché au mollet Alexandre Fischer forfait pour la réception du Castres Olympique (samedi 17 heures au Michelin)

Arthur Iturria s'est, lui, entraîné normalement#YellowArmy https://t.co/2b077AQsNv — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 31, 2023

Sorti sur commotion cérébrale face au LOU, le capitaine Arthur Iturria s'est lui entraîné normalement et pourrait être apte pour la réception de Castres (samedi, 17 heures). Étienne Fourcade (commotion) et Bautista Delguy (main) ont été ménagés par Christophe Urios et son staff en début de semaine.