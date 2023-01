Le deuxième épisode des Previews du Tournoi des 6 Nations 2023 est consacré à l'Angleterre. Le XV de la Rose, qui fait peau neuve avec un nouveau sélectionneur, va-t-il pouvoir redresser la barre après des résultats très décevants ? On vous présente Freddie Steward, le jeune arrière. Enfin, on évoque la complémentarité entre Smith et Farrell.