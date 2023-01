6 NATIONS 2023 - Pour le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023, le Pays de Galles reçoit l'Irlande. Pour la rencontre, Warren Gatland fait confiance à de nombreux joueurs d'expérience et place Dan Biggar en demi d'ouverture.

Le Pays de Galles et l'Irlande ouvriront le bal du Tournoi des 6 Nations 2023 et les locaux viennent d'annoncer les 23 participants à cette rencontre. On retrouve Dan Biggar, de retour à l'ouverture après avoir manqué la tournée d'automne, qui a vu son pays à domicile s'incliner face à la Géorgie. Alun Wyn Jones est à la tête d'une majorité de joueurs provenant des Ospreys, avec 12 au total. Cette sélection sera menée par son capitaine et talonneur, Ken Owens.

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Leigh Halfpenny ; 14. Josh Adams ; 13. George North ; 12. Joe Hawkins ; 11. Rio Dyer ; 10. Dan Biggar ; 9. Tomos Williams ; 8. Taulupe Faletau ; 7. Justin Tipuric ; 6. Jac Morgan ; 5. Alun Wyn Jones ; 4. Adam Beard ; 3. Tomas Francis ; 2. Ken Owens (cap); 1. Gareth Thomas

Remplaçants : 16. Scott Baldwin, 17. Rhys Carre, 18. Dillon Lewis, 19. Dafydd Jenkins, 20. Tommy Reffell, 21. Rhys Webb, 22. Owen Williams, 23. Alex Cuthbert