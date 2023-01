À cinq jours du début du Tournoi et du déplacement en Italie, l’équipe de France s’est entraînée sans Charles Ollivon et Damian Penaud. Le capitaine des Bleus, Antoine Dupont était en revanche de retour, tout comme Gabin Villière, qui portait la chasuble numéro onze.

La grisaille et les températures frigorifiques présentes pendant la première semaine de stage ont désormais laissé place à des conditions bien plus douces et c’est sous un joli soleil que le XV de France a attaqué, ce mardi, la dernière ligne droite avant le début du Tournoi des 6 Nations, dimanche, à Rome (16 heures). Dans la station balnéaire de Capbreton, les Bleus se sont retrouvés dans leur configuration au complet, c’est-à-dire, à 42 joueurs.

Après un début de stage pendant lequel les Tricolores ont œuvré pour "transformer 42 joueurs qui viennent de différentes équipes en un seul et même groupe", comme l’expliquait mardi dernier Paul Boudehent, le voyage en Italie est désormais dans toutes les têtes. “On a vu que l’Italie s’est beaucoup améliorée lors de ses dernières rencontres. Nous nous attendons à ce qu’elle fasse son meilleur match contre nous et nous avons beaucoup de respect pour elle. C’est un rendez-vous super important, peut-être le match le plus important du Tournoi”, estime le deuxième ligne de Montpellier, Paul Willemse, qui devrait attaquer la partie ce week-end au stade olympique de Rome.

Gabin Villière avec les titulaires en l’absence de Damian Penaud

Pendant les vingt minutes qui étaient ouvertes à la presse, ce mardi après-midi, on a pu voir que le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, absent du stage depuis jeudi pour des raisons familiales, était comme prévu de retour et présent avec l’équipe des titulaires probables, ceux vêtus de la chasuble bleue. Il formait la charnière avec son partenaire en club, Romain Ntamack. Dans la ligne de trois-quarts tricolores, Gabin Villière, qui a fait son retour à la compétition samedi contre la Section Paloise, portait la chasuble bleue numéro onze, en l’absence de Damian Penaud.

Antoine Dupont était de retour avec le groupe France, ce mardi 31 janvier. Pablo Ordas

L’autre aile était occupée par Ethan Dumortier. La paire Gaël Fickou-Yoram Moefana figurait au milieu du terrain tandis que Thomas Ramos occupait le poste d’arrière. Devant, Charles Ollivon manquait à l’appel et en son absence, c’est le flanker du Stade français, Sekou Macalou, qui formait la troisième ligne aux côtés de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. Au niveau du cinq de devant, la première ligne était composée, par le trio Baille-Marchand-Atonio et le duo Willemse-Flament officiait dans la cage.

Mathis Lebel, François Cros, Alexandre Bécognée et Bastien Chalureau ménagés Relâchés par Fabien Galthié mercredi dernier pour jouer en club, Mathis Lebel, François Cros, Alexandre Bécognée et Bastien Chalureau ont participé au choc entre le Stade toulousain et le Montpellier Hérault Rugby dimanche soir, remporté par Toulouse, 23-09.

Lebel et Bécognée ont attaqué la rencontre, Cros et Chalureau sont entrés en cours de jeu

Les quatre joueurs étaient bien présents, mardi après-midi, sur la pelouse du stade municipal de Capbreton, mais ils étaient ménagés et n’ont pas participé à l’entraînement. Demain après-midi (14h), les Bleus ont une séance à haute intensité au programme. Elle ne sera pas ouverte au public.