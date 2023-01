Appelé dimanche pour remplacer Paul Boudehent, le troisième ligne du Stade toulousain, Alexandre Roumat, savoure la deuxième convocation de sa carrière chez les Bleus, d’autant plus qu’elle a lieu dans la ville où il a commencé le rugby.

Alexandre, vous êtes arrivé au dernier moment. Comment se passe l’intégration dans ce groupe ?

J’ai eu la chance de jouer avec pas mal de mecs avant, que ce soit à Bordeaux ou Toulouse. Ces deux clubs sont assez représentés. J’ai aussi beaucoup joué avec des joueurs passés par les moins de vingt ans. On va dire que l’intégration s’est faite assez rapidement, car ce sont des mecs que je connais ou que je côtoie au quotidien. Forcément, j’avais un peu de retard sur les annonces, le système de jeu ou les lancements, mais l’intégration s’est faite assez naturellement. Et plus les jours vont passer, plus ça s’améliorera.

Qu’est-ce que ça vous fait de retrouver ce terrain que vous connaissez bien ?

C’est forcément une grande fierté et une grande joie d’être, premièrement, dans le groupe. Ici, c’est un petit signe assez sympathique, vu que j’ai fait mes premiers matchs de rugby juste là, sur le terrain à côté. Le cadre et l’endroit me font me sentir bien. C’est une chose toujours appréciable, d’autant qu’on vit dans un coin assez sympa du sud-ouest. Ça fait toujours plaisir de revenir pour préparer comme il se doit les échéances à venir.

Quels souvenirs avez-vous de vos débuts sur le terrain d’à côté ?

Ça allait moins vite (rires). Ce sont de très bons souvenirs, avec des éducateurs que j’ai revu au bord du terrain. Ça fait plaisir de les recroiser. C’est toujours une fierté de représenter, à ma manière, les couleurs de mon premier club. C’est un moment à apprécier et c’est ce que je suis en train de faire. J’espère qu’il y en a d’autres, comme ceux-ci, qui viendront.

À cinq jours du début du Tournoi et du déplacement en Italie, l’équipe de France s’est entraînée sans Charles Ollivon et Damian Penaud. Antoine Dupont était en revanche de retour, tout comme Gabin Villière, qui portait la chasuble numéro onze. \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7https://t.co/9ZUntVytBf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 31, 2023

Personnellement, qu’attendez-vous de cette convocation ?

Je veux montrer que j’ai les capacités d’être dans ce groupe, montrer que j’ai la capacité d’y revenir chaque semaine. Je veux montrer que tout ce que je peux faire, je peux le contrôler et m’engager au maximum. Forcément, il y a des choix qui sont faits, mais ce sont des choses que je ne contrôle pas. Je ne veux avoir aucun regret, donner tout ce que je peux et apporter au groupe mes qualités.

Le jeu des chaises musicales réservé aux derniers appelés n’est-il pas frustrant ?

Pour être honnête, la dernière fois où je suis monté avec les Bleus, c’était il y a deux ans, donc je suis très content d’être là. Pour certains, ça peut sans doute être un peu frustrant de faire des allers-retours chaque semaine, mais je crois que le maillot de l’équipe de France est quelque chose de sacré. C’est au-dessus de tout. En aucun cas on ne peut se plaindre, et moi, personnellement, je suis très content d’être là.

Il y a pas mal de monde en troisième ligne, il a fallu pas mal de casse pour que vous soyez appelé. Comment le vivez-vous ?

Très bien. Il y a des parcours différents en fonction des joueurs, aucun parcours n’est parfait. C’est une opportunité, pour moi, de montrer que je peux faire partie de ce groupe. C’est à moi de faire de mon mieux. Quand tu rentres dans un groupe, à part les personnes installées, il y a toujours une blessure ou une absence. C’est dans ces moments-là où il y a de nouvelles têtes.

Vous couvrez les trois postes de la troisième ligne à Toulouse. Est-ce pareil avec les Bleus ?

J’ai tourné. Sur les phases collectives, c’est interchangeable. En mêlée ou touche, j’ai fait les deux. Il n’y a pas eu de positionnement particulier.

En quittant Bordeaux pour rejoindre Toulouse, vous vous êtes mis en danger. On imagine que le fait d’être là, avec les Bleus, vous conforte dans votre choix…

Oui, je suis très content d’avoir rejoint le Stade toulousain. Ça se passe plutôt bien pour moi. C’est vrai que ce n’était pas forcément le choix le plus évident, mais je pense que c’était un endroit où je pouvais exprimer mes qualités. Pour le moment, je m’y sens bien et j’espère que ça va continuer. Quand tu as la chance de pouvoir évoluer dans un club comme le Stade, qui fait partie des clubs qui jouent la Coupe d’Europe, le haut du tableau, tu peux être un peu plus visible que dans d’autres clubs, sans manquer de respect (à Bordeaux, NDLR).

Retrouvez-vous, chez les Bleus, l’état d’esprit gagneur du Stade toulousain ?

Ça ne fait que 24 heures que je suis là, donc je ne capte pas encore tout. Mais de ce que je vois, il y a quand même cette envie de reconquérir quelque chose. L’esprit de compétition est assez présent chez chacun des individus. À partir du moment où les mecs arrivent à se connecter, cet esprit de gagne ne fait que se décupler.