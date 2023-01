Les adeptes de La Grande Mêlée, notre jeu interactif, n’ont pas dû en croire leurs yeux en découvrant le total de points du Perpignanais Genesis Mamea Lemalu, samedi soir. Le puissant Samoan d’origine néo-zélandaise a dépassé la barre symbolique des 100 points (104), à quelques encablures seulement du record détenu par Geoffrey Cros, face à Agen. Contre

Contre le Stade français, l’ancien Berjallien, puissant et explosif comme à ses plus grandes heures, était partout avec 15 courses, 11 défenseurs battus, deux franchissements, neuf plaquages à 100 % de réussite et un essai. « Gino », pour les intimes, a constamment mis l’Usap dans l’avancée et permis à ses lignes arrière de dérouler leur rugby : « Il a été énorme, honorait, après le coup de sifflet final, Jake McIntyre, l’autre grand bonhomme de la soirée côté usapiste. Quand il gagne la ligne d’avantage ainsi, c’est tellement facile de jouer derrière. »

À 34 ans, le temps ne semble avoir guère d’emprise sur le colosse de Wellington. S’il a été moins en vue sur ce début de saison, notamment du fait de l’éclosion de Joaquin Oviedo, il a prouvé, samedi, qu’il était encore capable de produire des prestations un numéro 8 de haut niveau. Méconnu en France, celui qui est passé par San Dona en Italie, Wellington, Mont-de-Marsan et Bourgoin-Jallieu reste un des fers de lance de l’effectif sang et or. Déjà auteur d’un essai à Clermont, il confirme son retour au premier plan. Quelle belle nouvelle pour les adeptes d’Aimé-Giral qui frissonnent depuis sept ans devant ses tonitruantes charges.