Tilsley disjoncte, Roumat rejoint les Bleus... Les 5 infos du week-end

Tilsley disjoncte et écrase volontairement le poignet de Morgan Parra, Villière et Roumat retrouvent les Bleus pour préparer le Tournoi des 6 Nations, les Bleues du rugby à 7 s'offre une médaille d'argent en Australie, Toulouse s'offre le bonus offensif face à Montpellier et conforte sa place de leader, le directeur général de la fédération galloise démissionne après des accusations de sexisme... Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce week-end.