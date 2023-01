Mourad Boudjellal a réagi à la démission de Bernard Laporte. L'ancien président de Toulon vient au soutien de son ex-entraîneur (2011-2016) et affirme que ce dernier lui a "toujours dit" qu'il n'avait rien fait.

Bernard Laporte peut compter sur un soutien de poids. Après avoir démissionné de son poste de présdient de la FFR, ce vendredi, l'ancien sélectionneur du XV de France (1999-2007) a reçu les éloges de Mourad Boudjellal. L'ancien président de Toulon (2006-2020) a donné son point de vue dans les colonnes de Ouest-France, ce lundi 30 janvier.

"Moi, Bernard m’a toujours dit qu’il n’avait rien fait alors soit il m’a menti et je ne le vivrais pas bien soit on l’accuse à tort. Mon discours s’arrête là. Par contre, si demain Bernard Laporte est condamné après l’appel alors, il faudra le sanctionner, je suis d’accord avec ça".

Tout le monde a oublié ce que Bernard Laporte a fait pour le rugby.

Pour rappel, Bernard Laporte était l'entraîneur du RCT entre 2011 et 2016 et a notamment permis aux Varois de remporter trois coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) et un bouclier de Brennus (2014). Les deux hommes ont une relation charnelle et Mourad Boudjellal accuse aujourd'hui "des opportunistes qui pensent que Bernard Laporte est en situation de faiblesse".

Président de la FFR depuis décembre 2016, Bernard Laporte a annoncé sa démission. L'occasion de revenir sur plusieurs chiffres marquants de son mandat \ud83d\udccahttps://t.co/fOGkufcEX8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

"Aujourd’hui, tout le monde a oublié ce que Bernard Laporte a fait pour le rugby. Si les stades sont pleins, c’est grâce à lui. Tout ce travail qui a été fait, les mecs l’ont oublié. Il y a ceux qui font et il y a les héritiers. Désormais, on va avoir des héritiers qui se disputent pour ce que Bernard Laporte a laissé".

Goze favori de Boudjellal

Alors que le bureau fédéral devrait nommer un présdient par intérim ce mercredi, la FFR veut fermer le chapitre "affaires" pour le "sportif", à moins d'une semaine de l'ouverture du Tournoi des 6 Nations, avec Italie-France (dimanche, 16 heures). Dans ce contexte, Mourad Boudjellal a donné sa préférence pour Paul Goze, ancien président de Perpignan et de la LNR, contre lequel il a pourtant bataillé à la Ligue.

"Selon moi, Paul Goze est le bon candidat. Il a été président de la Ligue, je l’ai combattu, nous n’avons pas les mêmes idées, mais je reconnais qu’il a une vraie passion. C’est un mec intègre qui est capable de jouer uniquement l’intérêt collectif sans penser à son intérêt privé".