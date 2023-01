FÉDÉRALE 1 - Ce dimanche, lors du match de Fédérale 1 entre le SC Tulle et Valence d'Agen, le pilier tulliste Yusuf Tuncer, formé à Brive, est sorti gravement blessé aux cervicales. Transféré à l'hôpital, le joueur a dû être opéré en urgence avant d'être placé en réanimation au CHU de Limoges.

Cela fait partie des très mauvaises nouvelles du week-end. Lors du match de Fédérale 1 entre le SC Tulle et Valence d'Agen dimanche, c'est sur une mêlée que l'effroi prenait le dessus au stade Alexandre-Cueille. Lors d'une mêlée à cinq mètres, le pilier de Tulle, Yusuf Tuncer, s'écroulait. Âgé de 29 ans, l'ancien Briviste et Albigeois devait être évacué en urgence par hélicoptère vers le CHU de Limoges. Touché gravement aux cervicales, il se faisait opérer en urgence avant d'être placé en réanimation. Pour La Montagne, le président de Tulle Marc Lyssandre, expliquait : "Il a été opéré en urgence de deux cervicales et placé en réanimation. Il est prévu qu'il passe un scanner ce lundi ou mardi. Les médecins ne se prononcent pas pour l'instant sur son état".

L'inquiétude est donc grande en Corrèze, où coéquipiers et adversaires ont témoigné en ce début de semaine tout leur soutien pour Tuncer. À noter que toujours selon La Montagne, le club de Tulle a décidé de réunir les joueurs, le staff et les membres de la commission sportive, ce mercredi 1er février, à 19 heures, au club-house en présence du médecin régulateur du service d'urgence du centre hospitalier de Tulle, Philippe Dupuy et du médecin du SC Tulle, Pierre-Jean Lhopitault.