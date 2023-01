Dans le prono de Des Mauls et Débats, on évoque le dernier match de la 16e journée de Top 14 entre Montpellier et Toulouse. En l'absence de nombreux internationaux de part et d'autre, le match s'annonce piège. Néanmoins, nos journalistes voient une victoire toulousaine.

Musique : Buffalos - Zebros