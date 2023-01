TOP 14 - Prise en conquête et dans le combat à Lyon, l’ASM Clermont ne cherchait pas à mettre un mouchoir sur ses difficultés du moment, à l’image du pilier Etienne Falgoux.

Quelle analyse faites-vous de cette défaite ?

C’est dur parce qu’on savait que c’était un moment charnière, que si on voulait se relancer dans la course aux phases finales, ça passait par Lyon. On est évidemment frustrés, déçus, mais pas abattus non plus. En tout cas, c’est toujours aussi difficile de venir devant vous après une défaite (soupir).

Quels ont été les mots de Christophe Urios dans le vestiaire ?

Qu’on avait du boulot, que la route était encore longue, mais qu’on n’allait pas abandonner. Il n’y a malheureusement pas de solution miracle, ni facile. C’est très simple : il faut qu’on rebosse, qu’on se remette la tête à l’endroit pour repartir de l’avant.

Les Lyonnais étaient particulièrement bien en mêlée et sur les ballons portés et ont cherché à appuyer dans ce domaine...

Ils étaient bien partout, j’ai envie de vous dire. Ils savaient que cette semaine était particulière pour nous, ils avaient logiquement envie d’appuyer sur ces secteurs. Eux aussi voulaient se rassurer sur leurs bases ça a été un match âpre, on se savait attendus et on se doutait que ce ne serait pas simple. Cela a été largement à la hauteur de nos attentes… Dans ce secteur, il va falloir qu’on bosse, voilà tout. Notre défi est là et on va retourner à la mine, c’est aussi simple que ça.

On vous sent touché...

On est en plein doute, c’est évident. On a perdu récemment un entraîneur, puis un entraîneur en chef, ça pose pas forcément pas mal de question. Les choses vont prendre leur temps. Ça a forcement été une semaine particulière.

En quoi ?

On doit digérer de nouveaux principes, un nouveau fonctionnement, une nouvelle vision, une routine différente. Ça ne peut pas se faire en trois jours, il faut le temps pour que tout le monde s’adapte. Le faire en cours de saison, c’est évidemment très particulier.