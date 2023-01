TOP 14 - Pour clôturer cette seizième journée du championnat, les deux derniers champions de France, Toulouse et Montpellier, s'affrontent. Dans un match marqué par les absents à cause des doublons, un duel ressort du lot : Ange Capuozzo, arrière relanceur par excellence, contre Anthony Bouthier et son coup de pied de mammouth.

Ange Capuozzo, la fougue de la jeunesse On ne présente plus Ange Capuozzo. Le jeune arrière italien a explosé la saison dernière, avec en point d'orgue sa performance magistrale face au Pays de Galles dans un succès historique. Depuis toute s'est enchaîné très vite pour l'ancien grenoblois. Il a signé au Stade toulousain, a continué d'impressionner avec sa sélection nationale, avec en prime une victoire inédite face à l'Australie, et il a été désigné révélation internationale de l'année. A seulement 23 ans, le néo-toulousain est un nouvel espoir pour son pays grâce à sa qualité de relance. Ce petit gabarit avec ses appuis de feu arrive à faire bouger les défenses à chaque fois qu'il a le ballon en mains. Pour son dernier match à Toulouse avant son départ pour le Tournoi des 6 Nations avec l'Italie, Ange Capuozzo voudra faire bonne impression. Surtout qu'il pourra enfin évoluer à son poste de prédilection, fait rarissime depuis son arrivée dans la ville rose. Ange Capuozzo Icon Sport - Icon Sport Anthony Bouthier, la puissance d'un pied alliée à l'expérience Le perdant de la bataille des arrières en équipe de France, c'est bien lui. Homme de base du premier Tournoi de l'ère Galthié, Anthony Bouthier a petit à petit été déclassé, au détriment de Brice Dulin, puis Thomas Ramos et enfin Melvyn Jaminet. Pourtant, l'arrière héraultais a un atout qui plaît à son sélectionneur : son jeu au pied. Capable de dégager son camp avec une puissance folle, on se souvient encore de son coup de pied face à l'Angleterre, il n'est pas que ça pour autant. Avec l'expérience, il a aujourd'hui 30 ans, le joueur ciste a appris à prendre plus de risques, en ressortant davantage le ballon à la main. Homme clé dans la conquête du titre de champion de France l'an passé, Anthony Bouthier reste un indéboulonnable dans l'effectif de Montpellier. Avec 18 feuilles de match, et autant de titularisations, il n'a raté que deux petits matchs cette saison. Anthony Bouthier Icon Sport - Icon Sport L'opinion de Rugbyrama Cette opposition entre les deux derniers champions de France est marquée par les doublons mais peut compter sur ces deux individualités de grande classe. Montpellier voudra se venger du match aller, après une défaite face à une équipe toulousaine remaniée. Mais à Ernest-Wallon, la mission s'avère être quasiment impossible cette saison, où seul le Stade français a su éviter la défaite. Ce dimanche soir, les partenaires d'Ange Capuozzo devraient faire respecter la hiérarchie et disposer du dernier vainqueur du Top 14, malgré de nombreuses absences.