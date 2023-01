Hastoy en forme internationale, retour réussi pour Villière... Les internationaux ont brillé

Mercredi dernier, l’encadrement du XV de France a libéré 14 joueurs pour que ces derniers prennent part à la 16ème journée de Top 14. Tour d’horizon de leurs performances et notamment celles de Gabin Villière et d’Antoine Hastoy, en attendant le choc opposant Toulouse à Montpellier, ce dimanche soir (21 heures).

Mercredi dernier, le staff du XV de France a libéré 14 joueurs pour que ces derniers disputent la 16ème journée de Top 14. Il s’agissait d’Alexandre Bécognée, Paul Boudehent, Yacouba Camara, Bastien Chalureau, Dylan Cretin, François Cros, Thomas Jolmes, Dany Priso, Pierre-Louis Barassi, Louis Bielle-Biarrey, Léo Coly, Emilien Gailleton, Antoine Hastoy et Mathis Lebel. Comme attendu, tous n’étaient pas titulaires avec leurs clubs, à l’image du Rochelais Boudehent, du Palois Gailleton, du Girondin Jolmes, ou du Toulonnais Priso. À cette liste, il faut ajouter le Toulonnais Gabin Villière, non retenu par Fabien Galthié la semaine dernière mais titulaire avec le RCT face à Pau.

Plusieurs tricolores ont brillé

Le Lyonnais Cretin, lui, a bien démarré la rencontre au Matmut Stadium contre Clermont. Le flanker est sorti quelques minutes mais a paru à l’aise, efficace en défense (7/8) et s’est montré toujours aussi sûr dans ses interventions aériennes et dans le jeu courant. Il a joué 65 minutes. Le Toulonnais Villière, lui, a alterné le bon et le moins bon. Sur son aile, le Tricolore s’est montré un peu maladroit en attaque, mais agressif en défense et efficace au grattage. Il a joué 62 minutes au total, et montré qu’il était capable de tenir le rythme de la compétition. Il est ainsi fort probable pour qu’il soit rappelé par l’encadrement du XV de France dimanche soir, et qu’il postule pour le déplacement des Bleus à Rome le week-end prochain. Son coéquipier Priso est entré en jeu à la 55ème minute, et a montré beaucoup d'envie dans ses percussions. Il a fait avancer son équipe dans des conditions rendues difficiles avec la pluie, et a permis à Isa d'inscrire un essai grâce à un bon mouvement sur un maul porté. Il est sorti sans encombre de ces 20 minutes.

En face, Emilien Gailleton est entré en jeu à la 51ème minute et s’est signalé par plusieurs bonnes interventions offensives, comme sa passe décisive pour Ikepfan et une interception en fin de match. À Bordeaux-Bègles, Bielle-Biarrey a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est montré intéressant sur le plan offensif tandis que son coéquipier Jolmes n’est entré qu’à la 68 minute pour remplacer Cyril Cazeaux.

5 internationaux concernés par Toulouse-Montpellier

Samedi soir, Hastoy a brillé de mille feux avec La Rochelle. L’ex-Palois s’est illustré par la précision de son jeu au pied ainsi que son doublé : un premier essai marqué après une course folle de 60 mètres en solitaire pour profiter d’une perte de balle francilienne, et le deuxième au terme d’une nouvelle fulgurance et un raffut sur Klemenczak, lui aussi auteur d’un doublé à l’Arena.

Son coéquipier Bourdehent est entré en jeu bien plus tôt que prévu, remplaçant Bourdeau, sorti blessé à l’épaule après un quart d’heure de jeu. Ce dimanche soir, cinq sélectionnés vont encore fouler les terrains. Côté Toulouse, Lebel débutera la rencontre tandis que Cros prendra place sur le banc. Côté Montpellier, Bécognée débutera sur le flanc de la mêlée, tandis que Camara commencera dans la cage. Chalureau prendra place sur le banc. Barassi ne figure pas dans le groupe toulousain.