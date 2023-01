TOP 14 - En conférence de presse, le manager francilien Laurent Travers a tenu à saluer son ouvreur Finn Russell, revenu d’Ecosse pour disputer la seizième journée de championnat et globalement excellent lors de la victoire 39 à 36 face à La Rochelle, champions d’Europe en titre.

Comment analysez-vous cette rencontre assez dingue ?

Sur la première période, on a manqué de précision. Puis ce fut leur tour, dans le second acte. Mais pour les spectateurs, les téléspectateurs et les joueurs, ce fut très beau match.

Comment avez-vous réagi en deuxième mi-temps, alors que vous étiez menés de douze points par les Rochelais ?

Après avoir déjoué en première période, il nous a alors semblé important d’avoir un jeu plus direct, de les faire reculer au contact puis d’aller chercher les largeurs. On avait aussi mis en place quelques combinaisons, notamment celle du début de la seconde période, ponctuée par un essai d’Olivier Klemenczak. [...] Le jeu plus frontal, plus rapide que nous avons développé en deuxième période nous a en fait permis de redevenir dangereux et de concrétiser.

Finn Russell, excellent sur ses tirs aux buts, a signé une très grande performance face aux champions d’Europe...

Un buteur, c’est important parce qu’il transforme les efforts réalisés par l’équipe. Finn a raté la plus facile mais celles du bord de touche, il les a toutes mises. Chapeau à lui : il a joué quatre-vingt minutes alors qu’il commence le Tournoi des 6 Nations la semaine prochaine ; il a fait passer son club avant l’équipe d’Ecosse et ce soir, on se doit vraiment de le remercier.

Qu’avez-vous pensé de la première apparition de Veikoso Poloniati, le géant tonguien ?

Veikoso Poloniati sortait de deux mois sans compétition mais on voulait prendre ce risque ; on voulait le voir. Et quand on voit les quarante minutes qu’il a produites, on est très content de l’avoir avec nous.

Vous comptez une grosse douzaine de blessés. Votre groupe est-il aujourd’hui fatigué ?

La fatigue est pour tout le monde. On enchaînera le douzième match consécutif la semaine prochaine à Pau. Ce qui est important, c’est d’engranger les points et la mission est réussie, en ce sens. Et puis, quand on gagne, on récupère plus vite !