TOP 14 - Pour sa première sortie en tant que manager de l’ASM, Christophe Urios a essuyé une large défaite sur la pelouse du Lou (34-14), qui a démontré l’ampleur du chantier qu’il va devoir affronter.

À chaud, quelle analyse livrez-vous de la rencontre ?

Comme je l’ai dit aux joueurs, on a encore beaucoup de boulot ! Après, le scenario du match ne nous aide pas, notamment la sortie d’Arthur Iturria rapidement suivie d’Etienne Fourcade. Si l’on ajoute le carton de Lucas Dessaigne qui arrive en même temps que le premier essai du Lou et la commotion d’Etienne, on se dit qu’on n’a pas été aidé. Cela dit, en première période, on concède huit pénalités, c’est beaucoup trop. Et en plus, on prend cet essai juste avant la mi-temps… C’était un peu dur.

Comment se porte Arthur Iturria ?

Arthur, il n’a rien, en fait. C’est le médecin indépendant du match qui ne l’a pas laissé revenir sur le terrain. Pourtant, quand il est revenu des vestiaires, il m’a dit "tout va bien, je n’ai rien". Si vous le voyiez, il est frais comme un gardon. Mais bon, c’est tellement sensible aujourd’hui, ce genre de sujet… Le médecin a pris ses responsabilités, j’espère que c’étaient les bonnes.

L’autre tournant, vous le disiez, a évidemment été le premier essai lyonnais...

(il coupe) Ce qui m’embête, surtout, c’est la pénalité qui amène cet essai. Le hors-jeu de Sam Ezeala, ça ne peut pas arriver, c’est trop facile ! Derrière, effectivement, on prend essai et carton jaune, et en plus en perd Etienne Fourcade. Pour une faute plus qu’évitable, c’est très cher payé.

Au-delà de ces faits de jeu, que retiendrez-vous ?

Les retours de blessure de certains joueurs, d’abord. Ensuite, sur l’état d’esprit, c’était plutôt bien. On a été en difficulté sur l’impact en mêlée parce qu’on manquait un peu de poids et de puissance, mais on a plutôt bien défendus les mauls, même si on prend cet essai en deuxième période parce qu’on n’est pas assez réactif dans le couloir. En revanche, sur le jeu offensif, on est un peu lisible. On est essentiellement restés sur du un contre un frontal. Maintenant, il faut parvenir à trouver des animations susceptibles de faire peser un peu plus d’incertitudes sur la défense. L’équipe a besoin de se durcir, de gagner en confiance et de trouver un équilibre.