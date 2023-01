TOP 14 - Les Bordelais se sont incliné 23 à 18 à Castres après avoir mené 12 à 0. À l’image de leur centre Rémi Lamerat, ils ne nourrissaient pas trop de regrets. Castres en marquant deux essais contre zéro méritait son succès et le bonus défensif sonnait comme une récompense pour l’UBB.

Les Bordelais se sont inclinés 23-18 après avoir mené 12 à 0 à Castres, mais ils n’ont pas dominé cette rencontre pour autant, ils n’ont pas eu d’occasion d’essai. Alors, nous n’avons pas senti d’énormes regrets dans les propos d’après-match. Rémi Lamerat, le centre international, ancien de la maison castraise, se montrait lucide, fataliste et réaliste. "C’est vrai, on aurait souhaité tenir un peu plus le ballon et produire plus de jeu. Mais finalement, ce sont les Castrais qui se sont réveillés et qui nous sont passés devant. Je suis triste sur le plan du jeu, mais le bonus défensif est venu récompenser le travail de l’ombre effectué tout au long du match. Oui, vu l’entame , on aurait pu espérer mieux mais si on se souvient de ce qui s’est passé ensuite , on se dit que ce bonus est presque miraculeux."

Rémi Lamerat a reconnu le faible rendement offensif de l’UBB : "Je n’ai pas de souvenir d’une occasion de notre part, oui, c’était pauvre dans le contenu. Mais la statratégie globale était assez câblée comme ça." Regrette-t-il cette frilosité ? "On aurait peut-être pu tenter plus quand on a pris le score, mais il y a eu des scories, un carton jaune. C’est sûr que contre le Stade Français, , il faudra faire mieux."

Une belle défense comme satisfaction

Ceci dit, les Bordelais ont impressionné en deuxième période par leur résistance aux offensives castraises, ils ont évité d’encaisser un troisième essai en défendant avec ardeur, parfois sur leur ligne. Le bonus défensif était à ce prix. "Ce fut un pont positif, c'est vrai. Mais un maigre point positif à mon avis pour une équipe qui prétend au Top 6. Mais c’est vrai, quand nous étions dans le dur, on s ‘est bien accrochés par une grosse défense. Je trouve que nous nous sommes montrés disciplinés surtout, ce qui nous faisait défaut notamment en Coupe d’Europe."

Les Bordelais ont maintenu le cap jusqu’au bout, au point de dégager en touche leur dernier ballon via Hugo Zabalza, geste toujours difficile à admettre vu des tribunes : "Ce bonus, oui, il fallait le garder, même si on ne saute pas de joie. On était dans notre camp, sous pression. Il fallait s’en satisfaire, c’était une bonne décision de Hugo même si on c’est vrai, on aurait pu tenter quelque-chose. Mais je connais bien Castres , ramener un point d’ici, ce n’est pas si mal."

"On disait Castres dans le dur, on savait que c’est dans ce match que la bête blessée est redoutable. Avant de prendre le bus on s’était dit que quoi qu’il arrive, il fallait faire preuve de caractère, et au moins ramener quelque-chose. Alors, en effet, au début j’ai pensé à la victoire, mais vu la fin de la rencontre, je me dis que ce n’était pas si mal de perdre de seulement cinq points. Je n’ai pas senti que le fait de mener 12 à 0 nous ait déconcentrés.

C’est le réveil de Castres qui nous a fait mal plus que l’UBB qui a baissé les bras. Je me souviens d’une image, sur un renvoi, les Castrais se sont placés d’une certaine manière, le public poussait . Je me suis dit que de leur côté, l’échauffement était terminé."

