Sur ce probant succès biterrois acquis haut la main à Aix-en-Provence (44-25), Victor Dreuille aura été à l’image de toute l’équipe héraultaise à savoir, appliquée, sérieuse, efficace et terriblement joueuse. Il est clair qu’avec son sans-faute réussi au pied (cinq transformations et trois pénalités enquillées soit dix-neuf points au total), le demi d’ouverture biterrois a largement contribué au succès des siens.

Mais, il a également été intelligent dans le jeu, en alternant à merveille les coups de pied et les passes au large pour amener justement le ballon aux ailiers, objectif affiché par le staff visiteur. Cette équipe de Béziers aime et respire le rugby, on l’a largement constaté vendredi soir au stade Maurice-David et Victor Dreuille a été le parfait chef d’orchestre d’une machine bien huilée et tournée vers l’offensive.

"Nous sommes une équipe plutôt joueuse et on s’est bien sentis sur ce match"

Toujours en mouvement, bien placé, ce dernier a réussi un match parfait pour une victoire amplement méritée. Et, s’il fallait rajouter une touche plus personnelle, le tout, comme il le dit lui-même pour le collectif. "Je ne retiens sur cette victoire que le plan collectif, ma prestation individuelle passe au second plan car mon rôle est de mettre les points au pied pour le bien de l’équipe et c’est ce qui s’est passé ce soir donc c’est très bien pour l’équipe. Notre plan de jeu était de chercher les extérieurs, nous sommes une équipe plutôt joueuse et on s’est bien sentis sur ce match." De quoi remettre Béziers sur les chemins de l’espoir car le top 6 n’est plus si loin que cela.